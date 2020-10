Tennis-Star Alexander Zverev weist Vorwürfe zurück

Köln. Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev wird Vater. Seine Ex-Freundin Olga Scharypowa äußert schwere Vorwürfe. Diese weist er zurück.

Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev hat nach „herausfordernden Tagen“ die Vorwürfe seiner Ex-Freundin Olga Scharypowa zurückgewiesen. Zudem bestätigte der 23-Jährige am Donnerstag, dass er und seine ehemalige Lebensgefährtin Brenda Patea ein gemeinsames Kind erwarten.

Scharypowa hatte Zverev am Mittwoch öffentlich vorgeworfen, ihr gegenüber handgreiflich geworden zu sein. Laut der Russin habe Zverev im August 2019 in New York versucht, sie „mit einem Kissen zu würgen“. Der deutsche Topspieler schrieb zu den Vorwürfen auf Instagram: „Das macht mich traurig. Wir kennen uns, seitdem wir Kinder sind, und haben gemeinsam viel erlebt. Ich bedauere es sehr, dass sie sich so äußert. Denn die Vorwürfe entsprechen schlicht nicht der Wahrheit.“

Weiter schrieb Zverev: „Wir hatten eine Beziehung, die aber seit Langem beendet ist. Warum Olga diese Vorwürfe jetzt erhebt, kann ich mir nicht erklären. Ich hoffe sehr, dass wir beide einen Weg finden, wieder vernünftig und respektvoll miteinander umzugehen.“

Er bezeichnete die vergangenen Tage als „herausfordernd“. Am Mittwoch hatte Brenda Patea öffentlich gemacht, ein Kind von ihrem ehemaligen Partner Zverev zu erwarten. Dies bestätigte der Hamburger nun ebenfalls. „Ich werde mit 23 Jahren Vater. Und ich freue mich sehr auf das Kind. Auch wenn Brenda und ich nicht mehr zusammen sind, haben wir ein gutes Verhältnis, und ich werde meiner Verantwortung als Vater gerecht. Wir werden uns gemeinsam um den kleinen Menschen, der da heranwächst, kümmern“, schrieb er.

Mehr wolle er zu diesem privaten Thema öffentlich aber nicht sagen. „Ich bin mir sicher, dass Brenda und ich das auch ohne Medien schaffen“, betonte Zverev, der sportlich zuletzt positive Schlagzeilen geschrieben und beide ATP-Turniere in Köln gewonnen hatte. (dpa)