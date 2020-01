Skispringen: Österreichs Adler derzeit eher flügellahm

Deutschen Wintersporturlaubern mag es oberflächlich so vorkommen, als würde sich Österreich vornehmlich kulinarisch über Kaspressknödel und Kaiserschmarrn definieren. In Wirklichkeit ist es aber so, dass man sich nur zu gerne auch sportlich konkurrenzfähig sieht im Vergleich mit dem Nachbarn. Da Triumphe über die Piefkes im Fußball eher rar gesät sind, müssen sie eben im Schnee geholt werden.

Keine glückliche Bilanz

Tu felix Austria – du glückliches Österreich – hieß es oft in der Vergangenheit, wenn Weiß-Rot-Weiß in seinen Paradedisziplinen Ski alpin und Skispringen häufig den Deutschen einen vorsetzen konnte. Allerdings würde es im Moment eher passen, „Tu infelix Austria“ – du unglückliches Österreich – über die Bilanz österreichischer Wintersporterfolge schreiben. Ski-Dominator Marcel Hirscher ist in den Ruhestand gewechselt, die ÖSV-Adler springen bei der Vierschanzentournee nicht um den Gesamtsieg mit.

Da wird es kaum Trost sein, dass dies bei den Deutschen seit Samstag nicht viel anders ist, als Karl Geiger seine Titelambitionen deutlich zurückstellen musste. Wenn der Tournee-Tross die Ländergrenzen überschreitet, bleiben Österreichs Siegeshoffnungen für das Schanzenspektakel seit geraumer Zeit verlässlich auf der Inntalautobahn liegen. 20.000 frenetische Zuschauer in Innsbruck, doch fürs Stockerl reichte es nicht.

Grundsatzdiskussionen in Österreich

Das führt in dem Land, in dem Alpine oder Skispringer in diesem Jahrtausend 13 Mal den Sportler des Jahres gestellt haben, zu Grundsatzdiskussionen. „Die Angst zu versagen, ist groß“, urteilt Alex Pointner, Trainer der Goldenen Generation von Austria-Adlern, die zwischen 2009 und 2015 keinen anderen Gesamtsieger zuließ. Die Erwartungslast liegt nahezu allein auf den Schultern von Stefan Kraft, Gesamtsieger 2015. Weltcup-Rekordsieger Gregor Schlierenzauer hat in diesem Winter Werner Schuster, seinen großen Förderer, zur Verstärkung in sein Betreuer-Team geholt. Sollte es dem ehemaligen Bundestrainer gelingen, Schlierenzauer wie in Innsbruck wieder an die Spitze heranzuführen, wäre das nur für eine Person schlecht: ÖSV-Trainer Andreas Felder.