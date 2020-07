Sensations-Comeback perfekt: Alonso ab 2021 wieder bei Renault

Spielberg. Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso kehrt als Fahrer in die Serie zurück. Der 39 fährt ab 2021 wieder für sein Ex-Team Renault.

Der Spanier Fernando Alonso gibt in der kommenden Saison sein Formel-1-Comeback. Der zweimalige Weltmeister kehrt 2021 zu seinem früheren Rennstall Renault zurück. Wie das französische Werksteam am Mittwoch mitteilte, schließt sich Alonso "für die nächsten Saisons" dem Team an. Der Asturier, der Ende Juli bereits 39 Jahre alt wird, übernimmt das Cockpit von Daniel Ricciardo, der zu McLaren wechselt. Alonso wurde mit Renault 2005 und 2006 Weltmeister, er fährt künftig an der Seite von Esteban Ocon. Sein letztes Formel-1-Rennen bestritt Alonso beim Saisonfinale 2018 in Abu Dhabi. Seitdem war er unter anderem in der Rallye Dakar aktiv. (dpa)