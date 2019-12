Schwimmstar Roland Matthes ist tot: Ein Ästhet im Wasser

Diese Serie ist einmalig. Zwischen April 1967 und August 1974 blieb Roland Matthes im Schwimmbecken ungeschlagen. Ob bei Olympischen Spielen, Welt- oder Europameisterschaft: Die Konkurrenz – egal ob US-Amerikaner, Australier oder Russen – hatte gegen den Erfurter keine Chance. Am Freitag starb der viermalige Olympiasieger Roland Matthes, einer der größten Sportler der Schwimm-Geschichte, nach kurzer, schwerer Krankheit in Wertheim (Baden-Württemberg) im Alter von nur 69 Jahren. „Wir werden ihn als ein großes Vorbild in Erinnerung behalten“, sagte Uwe Brinkmann, Vize-Präsident des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV).

21 Weltrekorde

Vier olympische Goldmedaillen, drei Welt- und fünf Europameister-Titel, 21 Weltrekorde – imponierende Zahlen. Und doch sind es nicht nur diese beeindruckenden Erfolge, die Roland Matthes in der Schwimm-Welt unvergessen machen. Seine Rückentechnik war unvergleichlich, seine Wasserlage einzigartig. Nicht nur in der damaligen DDR wurde Matthes als Schwimm-Ästhet bewundert. Auch die Konkurrenz im kapitalistischen Ausland, wie es damals hieß, staunte über dieses Schwimm-Genie.

Matthes flog übers Wasser, steht in der Sport-Enzyklopädie von Pat Besford. Die legendäre britische Journalistin bezeichnete den Erfurter im Londoner „Swimming World Magazine“ als den „Rolls Royce im Wasser“. Seine „außergewöhnlich runde Rückenhaltung ermöglichte ihm in Verbindung mit ausgefeilter Schlagtechnik eine elegante Gleitfähigkeit im Kampf mit dem nassen Element“, folgerte sie. Und was sagte Matthes selbst dazu? „Vielleicht lag es auch an meinen großen Ohren“, kommentierte er einst lachend.

Warme Dusche als Motivation

Als Kind war diese außergewöhnliche Begabung bei Matthes nicht auf Anhieb zu erkennen. Sein vier Jahre älterer Bruder und einige Freunde mussten den kleinen Roland retten, nachdem dieser in einen Teich gesprungen war. Ein glimpflich ausgegangener Unfall. „Zum Schwimmen kam ich dann, weil es da immer eine warme Dusche gab“, sagte der in einfachen Verhältnissen aufgewachsene Matthes einmal.

Die viel gepriesene Talentsichtung der damaligen DDR verkannte zunächst die Qualitäten des späteren Ausnahmeschwimmers. Erst seine langjährige Trainerin Marlies Grohe, die von Matthes in der „Sächsischen Zeitung“ mal als „Übermutter“ bezeichnet wurde, sprach ein Machtwort und erkannte: „Das ungehobelte Stück Holz muss geschnitzt werden.“ Aus dem Holz wurde ein Diamant.

„Mein Langer braucht Bananen, keine Pillen.“

Aber wurde auch der Strahlkraft des Roland Matthes mit verbotenen Mitteln nachgeholfen, wie es in der DDR zum Sportsystem dazugehörte? Es gibt keine konkreten Unterlagen, die Matthes belasten. Seine Trainerin Grohe berichtete, dass sich 1970 Spitzensportfunktionäre an sie gewendet hätten, um sie mit leistungsunterstützenden Mitteln für ihren Erfolgsschwimmer zu versorgen. Ihre Antwort soll so gelautet haben: „Mein Langer braucht Bananen, keine Pillen.“

Kornelia Ender und ihr späterer Ehemann Roland Matthes präsentieren ihre olympischen Medaillen der Sommerspiele 1968 in Mexiko City, 1972 in München sowie 1976 in Montreal. Foto: via www.imago-images.de / imago images/Werner Schulze

Matthes selbst sagte immer, er habe mit Doping nichts zu tun gehabt: „Ich hatte das Glück, in einem kleinen Zivilclub bei Erfurt zu sein, wo man mit Doping nicht in Berührung kam – und nicht in einem der Polizei- oder Militärvereine.“ Als Sportstar genoss er Privilegien. Von der SED-Führung erhielt er als Geschenk ein Haus im Erfurter Süden, das er ab 1978 nach seiner Heirat mit der viermaligen Schwimm-Olympiasiegerin Kornelia Ender bewohnte. Vier Jahre später musste Matthes aber wieder ausziehen, weil er sich wegen seiner Scheidung den Unwillen der DDR-Oberen zuzog.

Roland-Matthes-Halle in Erfurt

Kurz nach dem Mauerfall ging Matthes im Dezember 1989 in den Westen. Über Kaiserslautern kam der promovierte Orthopäde nach Tauberbischofsheim und zur Fechttrainer-Legende Emil Beck, kümmerte sich dort um die physiologische Trainingssteuerung. 1998 feierte Matthes ein Comeback in der Schwimmszene. Auch als Experte des ZDF fiel er drei Jahre lang nicht als Schönredner auf. „Wahrscheinlich war ich auch hier zu kritisch“, sagte Roland Matthes, dessen Namen seit 2011 eine Schwimmhalle in Erfurt trägt. Seine angesehene Orthopädie-Praxis gab er 2017 auf. Seinen Ruhestand konnte er leider nicht lange genießen. Die Schwimm-Welt trauert um einen ihrer Größten.