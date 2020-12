Schumacher fährt für Haas: "Eine Ehre, mit ihm zu arbeiten"

Sakhir. Für die Formel 1 ist es die größte Geschichte seit Jahren: Mick Schumacher erhält 30 Jahre nach dem Debüt seines Vaters ein Cockpit. Reaktionen.

„Die Aussicht, im kommenden Jahr in der Formel 1 zu starten, macht mich unglaublich glücklich, ich bin einfach sprachlos“, sagte der 21-Jährige Sohn des Rekordweltmeisters Michael Schumacher, der auch und gerade seinen Eltern dankte: „Ich weiß, dass ich ihnen alles verdanke. Ich habe immer daran geglaubt, dass ich meinen Traum von der Formel 1 erreiche.“

"Für eine große Zukunft vorbereiten"

„Mit Mick Schumacher zu arbeiten, das ist eine Ehre", sagte Günther Steiner, Teamchef des US-Rennstalls Haas. "Wir müssen ihm das beste Material geben, ihn aufbauen und ihn vorbereiten für eine große Zukunft.“ Seinen ersten Formel-1-Einsatz wird Schumacher am 11. Dezember im ersten freien Training beim Saisonfinale in Abu Dhabi feiern, vier Tage später wird er für Haas auch am Nachwuchsfahrertest an selber Stelle fahren und weitere Erfahrungen sammeln.

„Er ist in einer langfristigen Verbindung mit Ferrari und wir werden seine Entwicklung jederzeit verfolgen, sowohl als Fahrer wie auch als Mensch“, erlärte Scuderia-Teamchef Mattia Binotto am Mittwoch in einer Mitteilung der Fahrer-Akademie des Autobauers. Der 21 Jahre alte Schumacher ist seit Anfang des Vorjahres Mitglied der Ferrari-Nachwuchsschmiede. Sein Wechsel zum US-Team Haas, das von Ferrari technisch unterstützt wird, sei ein weiterer Beweis für die „Wirksamkeit“ der Akademie, sagte Binotto. Mick Schumachers Vater Michael holte fünf seiner sieben WM-Titel mit der Scuderia und stieg im roten Auto zur Legende der Rennserie auf.

"Sie werde es dir zu 1000 Prozent zurückgeben"

Auch Romain Grosjean hat Mick Schumacher bereits in der Formel 1 willkommen geheißen und ihm einen Tipp mit auf den weiteren Weg gegeben. Der 34 Jahre alte Franzose, der am vergangenen Sonntag einen Feuer-Unfall in Bahrain wie durch ein Wunder überlebt hat, muss nach dieser Saison seinen Platz beim amerikanischen Haas-Team räumen, ebenso dessen dänischer Rivale Kevin Magnussen. Grosjean schrieb am Mittwoch, nachdem Mick Schumachers Aufstieg von der Formel 2 in die Formel 1 zu Haas verkündet worden, war mit Blick auf die Teammitglieder: „Kümmere dich um sie und sie werden es dir zu 1000 Prozent zurückgeben.“ (dpa/sid)