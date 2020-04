Profisportler in Baden-Württemberg dürfen Training beginnen

Stuttgart. Landesregierung von Baden-Württemberg weitet die Ausnahmegenehmigung für Trainingsbetrieb für Profisportler über den Fußball hinaus aus.

Unter strengen Auflagen dürfen von Samstag an weitere Profimannschaften und Berufsathleten in Baden-Württemberg wieder auf ihren Sportanlagen trainieren. Die Ausnahmeregelung in der Coronavirus-Krise wird damit ausgeweitet. Am vergangenen Dienstag war zunächst nur eine Verordnung für den Profifußball in Kraft getreten.

Training mit Mindestabstand

Die Trainingsgruppen dürfen auch in anderen Sportarten maximal fünf Teilnehmer umfassen, wie das Sozialministerium und das Kultusministerium am Freitag mitteilten. Zu den Bedingungen zählt auch ein Abstand von "möglichst zwei, mindestens aber eineinhalb Metern". Körperkontakt bleibt untersagt.

Diese Sportler betrifft die Regel in Baden-Württemberg

"Der maximale Gesundheitsschutz muss auch bei der Trainingsarbeit im Vordergrund stehen", sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). Die Ausnahmeregelung gilt für alle Profisportler, darunter Bundeskaderathleten, paralympische Bundeskaderathleten und Profimannschaften der 1. und 2. Bundesligen aller Sportarten. Für den Amateur- und Freizeitsport bleiben die Sportstätten gesperrt. (dpa)