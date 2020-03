NFL: Von Brady bis Rivers - die sieben spektakulärsten Deals

Die NFL-Saison 2020/2021 hat begonnen - und sie ist spannend vom ersten Moment an. Denn die bisher verkündeten Wechsel sind so spektakulär wie selten zuvor in einer "Offseason" zwischen Super Bowl und Saisonvorbereitung. Wir stellen die sieben spektakulärsten Deals vor. Und sie beginnen mit dem erfolgreichsten American-Football-Spieler der Geschichte.

1. Tom Brady (Quarterback) - von den New England Patriots zu den Tampa Bay Buccaneers

Sebastian Vollmer hatte es im Gespräch mit dieser Zeitung schon geahnt. „Ich glaube, er wechselt zu den Tampa Bay Buccaneers“, sagte der ehemalige NFL-Profi über seinen langjährigen Teamkollegen Brady. Am Mittwochmorgen folgte die Bestätigung: Brady, die 42-jährige American-Football-Legende, wechselt nach 20 Jahren bei den New England Patriots nach Florida. Spektakuläre Wechsel gab es bisher schon einige – aber dieser ist dennoch ein besonderer. Brady gewann mit den Patriots sechsmal den Super Bowl. Doch in der vergangenen Saison kam schon in der ersten Play-off-Runde das Aus. Cheftrainer Bill Belichick plant einen Generationswechsel – und ohne Quarterback Brady. „Ihm war es wichtiger, mit Abwehrspieler Devin McCourty zu verlängern“, erklärt Vollmer.

Bradys neuer Klub stand zuletzt vor 13 Jahren in den Play-offs, gewann erst einmal den Titel – 2002. Wofür die „Bucs“ zuletzt aber standen: eine offensive Ausrichtung mit den starken Passempfängern (Wide Receiver) Chris Godwin und Mike Evans. Cheftrainer Bruce Arians fehlte nur der passende Quarterback. Er sortierte den fehleranfälligen Jameis Winston aus – und holt nun Brady, den erfolgreichsten Spieler der NFL-Geschichte. Das Ziel ist klar: Der Super Bowl 2021 steigt in Tampa – noch nie in der NFL-Geschichte bestritt ein Team ein Heimfinale. Wer, wenn nicht Brady, soll diese Serie beenden?

2. DeAndre Hopkins (Wide Receiver) - von den Houston Texans zu den Arizona Cardinals

"Er ist einer der Top-3-Receiver der NFL und noch jung in seiner Karriere. Er kann noch besser werden", sagt Vollmer über DeAndre Hopkins, der zuletzt mit den Houston Texans in die Play-offs einzog. Nun zieht es Hopkins zu den Arizona Cardinals, dem zuletzt achtschlechtesten Team der NFL. Deshalb sagt Vollmer: "Das alles macht für mich wenig Sinn." In den USA feierten die TV-Experten den Deal als "Blockbuster-Wechsel". Über die Theke gingen auch Runningback David Johnson, der von den Cardinals zu den Texans wechselt, und ein paar Auswahlmöglichkeiten ("Picks") beim NFL Draft.

3. Teddy Bridgewater (Quarterback) - von den New Orleans Saints zu den Carolina Panthers

Er feierte in der vergangenen Saison ein beeindruckendes Comeback. Nach zwei Jahren als Stamm-Quarterback bei den Minnesota Vikings (2014, 2015) war er vier Jahre lang nur NFL-Ersatz - zunächst zwei Jahre in Minnesota, zuletzt zwei Jahre bei den New Orleans Saints. Als sich aber Saints-Quarterback Drew Brees im Oktober 2019 verletzte, rückte Bridgewater nach. Und mit ihm in der Startformation gewannen die Saints alle fünf Spiele, er warf neun Touchdown-Pässe. Dann kehrte Brees zurück. Doch Bridgewater hatte sich längst für neue Aufgaben empfohlen. Und die bekommt er nun bei den Carolina Panthers - dort ist Cam Newton nicht mehr gefragt.

Das "Minnesota Miracle", das Wunder von Minnesota, ist ganz eng mit seinem Namen verbunden. Am 14. Januar 2018 trafen die Minnesota Vikings im Play-off-Viertelfinale auf die New Orleans Saints und gerieten 25 Sekunden vor Schluss mit 23:24 in Rückstand. Den letzten Pass des Spiels von Quarterback Case Keenum fing aber Stefon Diggs und trug ihn in die Endzone der Saints - Touchdown, 29:24 gewonnen! In den Super Bowl kamen die Vikings aber nicht. Danach bildete Diggs gemeinsam mit Adam Thielen ein sehr gutes Receiver-Duo, allerdings fühlte er sich nicht genug gewürdigt. In Buffalo erwartet er nun die Pässe des talentierten Quarterbacks Josh Allen - das könnte interessant werden.

5. DeForest Buckner (Defensive Tackle) - von den San Francisco 49ers zu den Indianapolis Colts

2,01 Meter groß, 136 Kilogramm schwer - das ist DeForest Buckner, eins der wichtigsten Mitglieder der starken Defensive von Super-Bowl-Teilnehmer San Francisco 49ers. Im Trikot der "Niners" wurde er auch einmal für das Allstar-Spiel Pro Bowl (2018) nominiert. Doch in der kommenden Saison verteidigt er nicht mehr für die Kalifornier, sondern für die Indianapolis Colts. Die Colts waren sogar bereit, für Buckner ihren Pick in der ersten Runde des NFL Drafts im April abzugeben.

6. Nick Foles (Quarterback) - von den Jacksonville Jaguars zu den Chicago Bears

Seit 2012 spielt Foles in der NFL, Stammspieler war er nicht oft. Und doch gelang ihm im Februar 2018, im Super Bowl LII, der ganz große Triumph. Er führte die Philadelphia Eagles zum 41:38-Erfolg über die New England Patriots, und wurde zum wertvollsten Spieler (MVP) gewählt. Ein Spielzug von Foles ("Philly Special") ging in die NFL-Geschichte ein. Doch schon kurz nach dem Titelgewinn musste Foles die Rolle des Quarterbacks wieder Carson Wentz überlassen. 2019 wechselte er nach Jacksonville. Dort verletzte er sich und musste seinen Platz fortan Gardner Minshew überlassen. Nun zieht Foles weiter und versucht, von Mitchell Trubisky den Startplatz zu erobern. Ob ihm das gelingt? Offen.

7. Philip Rivers (Quarterback) - von den Los Angeles Chargers zu den Indianapolis Colts

Titel gewann Rivers mit den Los Angeles Chargers nicht, aber für die Franchise, die erst vor drei Jahren von San Diego nach L.A. umzog, ist er eine Legende wie Tom Brady für die Patriots. Der 38-jährige Rivers trug 16 Jahre lang das Chargers-Trikot, wurde acht Mal in den "Pro Bowl" berufen. Doch nun leiten die Chargers eine Verjüngung ein - und Rivers übernimmt den Job als Quarterback der Colts.

Weitere spannende NFL-Wechsel: