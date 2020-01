Football-Sensation: Tom Brady verlor mit den New England Patriots gegen die Miami Dolphins.

Essen. Zum ersten Mal seit 2009 müssen die New England Patriots mit Tom Brady in der Vor-Qualifikation antreten. Endet die Karriere des Idols bald?

NFL-Play-offs beginnen: Brady ist angeschlagen wie selten

Es gibt eine Frage, die alle American-Football-Fans seit Jahren beschäftigt: Wann beendet Quarterback Tom Brady von den New England Patriots seine Karriere? Am Wochenende könnte es soweit sein – wenn in der Profiliga NFL die Play-off-Spiele beginnen.

Zurück bei den Seattle Seahawks: Runningback Marshawn Lynch (mit Bild in der Hand) Foto: Getty Images Von den 32 NFL-Teams haben sich zwölf dafür qualifiziert. Vier sind für das Viertelfinale gesetzt, acht müssen durch eine Vor-Qualifikation, die „Wild-Card-Games“. Die Patriots, die mit dem inzwischen 42-jährigen Brady sechs Mal den Super Bowl gewonnen haben, müssen erstmals seit 2009 wieder vorab antreten – in der Nacht von Samstag auf Sonntag (2.15 Uhr/Pro7) treffen sie auf die Tennessee Titans. Favorisiert sind die Patriots nicht – im letzten Spiel der regulären Saison verloren sie sogar gegen die Miami Dolphins (24:27). Das war so wahrscheinlich wie eine Niederlage des FC Barcelona gegen den VfL Bochum. Formschwäche von Tom Brady ist nur ein Grund für das Tief der Patriots Tom Brady wirkt angeschlagen wie selten. „Er ist der größte Football-Spieler aller Zeiten, aber er war grauenvoll gegen die Dolphins. Er kann sein Niveau nicht mehr konstant erreichen – vielleicht mal für ein Spiel“, sagt ESPN-Experte Max Kellerman. Doch Bradys Formschwäche ist nur ein Grund für das Tief der Patriots. Das Karriereende von Tight End Rob Gronkowski konnten sie bisher nicht kompensieren. American Football NFL-Experte Coach Esume: "Mein Geheimtipp sind die 49ers" Als Favorit gehen die Patriots diesmal nicht in die Play-offs. Die Saison hat andere Stars hervorgebracht. Der größte ist Quarterback Lamar Jackson von den Baltimore Ravens, die von 16 Spielen 14 gewonnen haben. Aber auch Quarterback Patrick Mahomes von Kansas City Chiefs, die komplette Defensive der San Francisco 49ers oder der legendäre Aaron Rodgers (Green Bay Packers) werden gefeiert. Diese vier Mannschaften haben deshalb am ersten Play-off-Wochenende spielfrei. Antonio Brown - der NFL-Profi mit Skandal-Garantie

49ers, Brady, Wilson und mehr - Bilanz nach sechs NFL-Wochen In zwei der drei übrigen Wild-Card-Spiele gibt es klare Favoriten – das sind die Houston Texans, die auf die Buffalo Bills treffen (Samstag, 22.35 Uhr/Pro7 Maxx), und die New Orleans Saints, die die Minnesota Vikings erwarten (Sonntag, 19.05 Uhr/Pro7 Maxx). Offen ist das Spiel zwischen den Philadelphia Eagles und den Seattle Seahawks (Sonntag, 22.40 Uhr/Pro7). Die Eagles qualifizierten sich im letzten Moment für die Play-offs, sind aber heimstark. Die Seahawks haben eine lange Verletztenliste. Sie holten daher Marshawn Lynch aus dem Ruhestand – ein Runningback mit dem Spitznamen „Beastmode“. NFL - die erste Play-off-Runde ("Wild Card") in der Übersicht Houston Texans - Buffalo Bills (Samstag, 22.35 Uhr / Pro7 Maxx) New England Patriots - Tennessee Titans (Samstag auf Sonntag, 2.15 Uhr / Pro7) New Orleans Saints - Minnesota Vikings (Sonntag, 19.05 Uhr / Pro7 Maxx) Philadelphia Eagles - Seattle Seahawks (Sonntag, 22.40 Uhr / Pro7) Spielfrei in der ersten Woche - schon qualifiziert fürs Viertelfinale Baltimore Ravens (sicheres Heimspiel im Viertel- und möglicherweise Halbfinale) San Francisco 49ers (sicheres Heimspiel im Viertel- und möglicherweise Halbfinale) Kansas City Chiefs Green Bay Packers