NFL: Aaron Rodgers - der Absturz eines Football-Superstars

Essen. Aaron Rodgers von den Green Bay Packers wird verehrt wie kaum ein anderer Spieler der Profiliga NFL. Doch nun wenden sich viele ab.

Seine Pässe haben eine phänomenale Präzision. Auch im schlimmsten Chaos, in noch so aussichtslosen Spielsituationen behält Aaron Rodgers, genialer und schon jetzt legendärer American-Football-Quarterback in der Profiliga NFL, den Durchblick. Seitdem Rodgers 2008 die Spielmacher-Position bei den Green Bay Packers übernahm, wird er von Fans und Experten weltweit als Superstar verehrt. Doch nun hat Rodgers’ sein Ansehen innerhalb weniger Tage in fast beispielloser Art beschädigt.