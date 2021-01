Basketball Neue Corona-Sorgen in der NBA: Zwei weitere Spiele abgesagt

Boston. Das Coronavirus hat den US-Basketball fest im Griff. Am Montag mussten zwei Spiele abgesagt werden. Auch die Dallas Mavericks sind betroffen.

In der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA sind im Zuge der Corona-Pandemie zwei weitere Spiele abgesagt worden. Die für Montagabend (Ortszeit) angesetzte Partie zwischen den Dallas Mavericks, bei denen Maxi Kleber zuletzt auch auf der Corona-Liste stand, und den New Orleans Pelicans sowie das für Dienstag vorgesehene Spiel zwischen den Chicago Bulls und den Boston Celtics um Nationalspieler Daniel Theis sind entsprechend der Gesundheits- und Sicherheitsregeln verlegt worden. Das teilte die NBA mit.

Der 28 Jahre alte Kleber stand auf der Liste der NBA-Profis, die entweder einen positiven Corona-Test bekommen haben oder als Kontaktperson eines Infizierten gelten. Das ging aus der am Sonntag veröffentlichten Übersicht der besten Basketball-Liga der Welt hervor. Dallas verzeichnet diesbezüglich mehrere Ausfälle, auch den Celtics stehen mehrere Spieler nicht zur Verfügung.

Damit nehmen die Corona-Sorgen in der NBA zu. Bereits am Sonntag war das Heimspiel der Celtics gegen Vorjahresfinalist Miami Heat abgesagt worden. Die Liga kündigte an, über eine Modifizierung des Gesundheits- und Sicherheitsprotokolls beraten zu wollen.

Das Wochenende war für die NBA schon ein echter Corona-Stresstest. Am Samstag mussten die bislang so starken Philadelphia 76ers mit dem Minimum an Spielern gegen die Denver Nuggets um Nationalspieler Isaiah Hartenstein antreten und kassierten die dritte Niederlage der Saison.

In US-Medien mehren sich (bislang anonyme) Stimmen, die ihre Sorge zum Ausdruck bringen und eine Pause der Saison thematisieren. Davon will die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA aber nichts wissen. „Wir haben erwartet, dass es zu Verschiebungen kommen würde und haben die Saison und den Spielplan entsprechend geplant“, sagte ein NBA-Sprecher nach Angaben von ESPN. Eine Pause sei nicht geplant.

Vier NBA-Partien bereits ausgefallen

Wie am 23. Dezember schon die Partie der Houston Rockets gegen die Oklahoma City Thunder konnte die Begegnung der Celtics gegen die Heat nicht stattfinden, weil es weniger als die mindestens acht einsatzfähigen Spieler gab. Nun kamen zwei weitere Spiele hinzu

"Nicht mehr länger im Sicherheitsnetz einer Blase"

„Wir fangen an zu sehen, dass das, was in unserem Land vor sich geht, die NBA direkt betrifft, weil wir nicht mehr länger im Sicherheitsnetz einer Blase sind“, sagte Denver-Nuggets-Trainer Michael Malone. Er muss wegen der Corona-Regeln seit sechs Spielen auf Michael Porter Jr. verzichten, eine Rückkehr ist noch unklar.

Im Gegensatz zum Ende der vergangenen Saison gibt es in der NBA keine abgeschottete Blase mehr. Die Teams trainieren in ihren Städten, die Spieler wohnen in ihren Häusern und Wohnungen mit ihren Familien und es gibt Auswärtsspiele, wenn auch weniger und nicht so verrückt wie zu normalen Zeiten. Das Risiko für Infektionen aber ist dennoch viel größer als im Spätsommer.

Damit einher geht neben dem Gesundheitsrisiko durch das Virus für alle Beteiligten auch ein nicht kalkulierbarer Faktor für die Trainer. Die Washington Wizards etwa erfuhren am Samstag erst kurz vor Spielbeginn, dass der zuletzt überragende Bradley Beal wegen der Gesundheits- und Sicherheitsregeln in der Corona-Krise nicht spielen darf.

Große Sorgen vor Verletzungen

Ohne Training ist auch die schnelle Rückkehr für die Profis eine Gefahr. „Covid hat das geschaffen, aber Covid ist nicht die Sorge“, sagte 76ers-Trainer Doc Rivers. „Die Sorge sind Verletzungen.“

Mit Stand 7. Januar, als die Liga zuletzt Zahlen veröffentlicht hat, haben 63 der etwa 550 Profis in der NBA inzwischen einen positiven Corona-Test gehabt. Das sind mehr als zehn Prozent aller Spieler. (dpa)