NBA-Finale: Lakers-Duo zerlegt Miami. Olympia ohne US-Stars?

Orlando. Die Los Angeles Lakers sind in der Best-of-7-Finalserie 2:0 in Führung gegangen. Derweil schockt die Erwägung Olympischer Spiele ohne NBA-Stars.

LeBron James läuft in den ganz großen Spielen mal wieder zur Höchstform auf. Gemeinsam mit Anthony Davis bewegt sich der Basketball-Superstar auf den Spuren von Shaquille O'Neal und Kobe Bryant. Denn beim 124:114-Erfolg der Los Angeles Lakers gegen die Miami Heat legte das Duo in der Nacht auf Samstag 33 und 32 Punkte auf. In der Best-of-7-Serie steht es nun 2:0.

Zuletzt gelang es den beiden Lakers-Legenden O'Neil und Bryant 2002, mindestens 32 Punkte in einem Endspiel zu erzielen. Damals traf LA auf die New Jersey Nets. „Es ist eine Ehre, im Kreis mit diesen großartigen Profis genannt zu werden“, sagte James demütig. Sein Coach Frank Vogel lobte: „Diese Jungs spielen auf einem extrem hohen Niveau. Hoffentlich können wir noch zwei weitere Siege einfahren.“ Sollte das gelingen, wäre der 17. Titel der Vereinsgeschichte perfekt.

Olympische Spiele 2021 ohne NBA-Stars?

Derweil droht wegen der Coronavirus-Pandemie ein olympisches Basketballturnier in Tokio ohne NBA-Stars. Es sei „unwahrscheinlich“, dass die nordamerikanische Profiliga ihre Saison bei einem verspäteten Start der Spielzeit für die Sommerspiele im kommenden Jahr unterbrechen werde, sagte NBA-Commissioner Adam Silver.

Es wird erwartet, dass die NBA ihre nächste Saison nicht vor Januar beginnen wird. Allein die reguläre Hauptrunde in der besten Liga der Welt dauert im Normalfall rund sieben Monate, anschließend folgen die Playoffs. Nach der Verlegung ins kommende Jahr soll Olympia in Tokio nun vom 23. Juli bis 8. August 2021 stattfinden, damit käme es zu einer Terminkollision.

Keine Zeit für Regenation und Trainingslager

Es ginge nicht nur darum, dass die Saison nur für das Turnier unterbrechen werden müsste, begründete Silver vor dem zweiten Sieg der Los Angeles Lakers in der aktuellen Finalserie gegen die Miami Heat seine Skepsis. „Sie brauchen ein Trainingslager und sie brauchen eine Pause danach.“

Der mögliche Verzicht auf NBA-Profis würde auch das deutsche Team treffen, das sich über ein Turnier im kommenden Jahr noch für Olympia qualifizieren will. So spielen unter anderem die Nationalspieler Dennis Schröder, Maximilian Kleber und Daniel Theis für Mannschaften aus der NBA.

„Ich bin etwas besorgt wegen einiger der internationalen Teams, weil einige ihrer Stars in unserer Liga spielen und ihre Abwesenheit einen großen Unterschied machen würde“, sagte NBA-Chef Silver. Er verwies jedoch darauf, dass es außergewöhnliche Zeiten seien. „Selbst wenn wir einen Plan für Olympia entwerfen, wie können sie wissen, wie die Welt im kommenden Sommer sein wird?“ (fs/dpa)