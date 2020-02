Mark Spitz - der schwimmende Popstar von München wird 70

Ein Schnurrbart als Zeichen der Rebellion? Wirklich? Ausgerechnet ein Oberlippenbart? Das zumindest behauptet der US-Amerikaner Mark Spitz: „Ich habe den Bart damals wachsen lassen, weil ein Trainer sagte, ich dürfe das nicht.“ Ob es wirklich so war, oder ob der College-Jüngling dachte, damit besseren Schlag bei den Frauen zu haben, darüber gehen auch die eigenen Aussagen des Weltklasseschwimmers auseinander. Klar ist nur: Der für einen Leistungsschwimmer ungewöhnliche Schnurrbart war sein Markenzeichen, und was für eines.

Ein Foto für die Ewigkeit

Barthaar, Fönfrisur, glattrasierte Brust. Selbstbewusste Pose. Dazu eine enge Badehose, deren Design der US-amerikanischen Nationalflagge Stars&Stripes nachempfunden war – und sieben Medaillen, sorgsam aufgereiht auf der Brust. Es ist dieses eine Foto von Mark Spitz, das sich nach den Olympischen Sommerspielen 1972 in München in die Netzhäute von Sportfans auf der ganzen Welt eingebrannt hat.

Der Sport liefert große Emotionen und besondere Momente von Menschen im Kampf gegeneinander oder im Rennen um die Zeit – festgehalten oft in spektakulären Bildern, die Jahrzehnte überdauern. Das Foto des US-Schwimmstars war freilich sorgsam inszeniert.

Sieben Goldmedaillen, sieben Rekorde

Der Kalifornier, der am Montag seinen siebzigsten Geburtstag feiert, gehört – auch wegen dieser einen Aufnahme – zu den frühesten Popstars des Olympischen Sports. Mit den Spielen in München beendete der Student der Zahnmedizin aber im vergleichsweise jugendlichen Alter von 22 Jahren seine Karriere: Um, wie er ganz ungeniert angab, seine Erfolge vermarkten zu können – was ihm gelang. Allerdings anders als von ihm geplant.

Die Karriere des US-Schwimmers, 1950 in Modesto im US-Bundesstaat Kalifornien geboren, startete mit einer „Enttäuschung“. 1968 trat er die Reise nach Mexiko an, mit dem Ziel, bei den Spielen sechs Goldmedaillen zu gewinnen. „Nur“ vier Medaillen, darunter zwei Goldene gewann der erst 18-Jährige.

1972 wurden dann die Mark-Spitz-Spiele. Bei seinen sieben Olympiasiegen stellte er jeweils Weltrekorde auf. Bis heute zählt Spitz zu den erfolgreichsten Athleten Olympischer Spiele.

Mark Spitz sorgt für Eklat bei der Siegerehrung

Bereits während der Wettkämpfe in München hatte er für einen Eklat gesorgt, weil er bei der Medaillenzeremonie seine Schuhe in die Luft hielt. Schleichwerbung, wie viele tobten. Ein Versehen, wie er trotzig, aber wenig glaubwürdig entgegnete: Die Aufregung klingt banal, aber die Angelegenheit war ein Kulturschock. Olympische Spiele blieben bis 1988 zumindest formal Amateursportlern vorbehalten, die flächendeckende Fernsehvermarktung startete auch erst in München richtig durch, Olympia als Geschäft war 1972 vergleichsweise noch ein kleiner Krämerladen.

Der reifere Mark Spitz im Jahr 2011 Foto: dpa

Mark Spitz war nicht der erste Superstar Olympischer Spiele, sehr wohl aber der „erste Posterboy“, wie der „Spiegel“ ihn vor einigen Jahren nannte – und offenbar auch „der erste Athlet, der nach seinem Karriereende dank Werbedeals noch Geld machen konnte“, wie Spitz dem Österreichischen „Standard“ erzählte. In einem Interview mit der „Welt“ spitzte er zu: „Mit mir begann die Kommerzialisierung des Sports.“

Die Karriere nach der Karriere verlief allerdings nicht ganz wie geplant: Zwar konnte der US-Amerikaner mit Werbung gutes Geld verdienen, die Karriere als Fernsehstar aber versandete nach einigen Gastauftritten in TV-Unterhaltungsshows, weil Spitz – so angeblich der gehässige Kommentar eines Fernsehschaffenden – „die Ausstrahlung einer Klobürste“ besitze.

Dennoch kam Mark Spitz zu viel Geld, baute sich eine Immobilienfirma auf. Heute beschäftigt er sich damit, sein Vermögen zu verwalten und Segeln zu gehen.

Comeback in Barcelona scheiterte

In den ersten Jahren muss es jedoch schwer an ihm genagt haben, dass ihn die Scheinwerfer der großen Bühne nur noch gelegentlich erfassten, wenn er bei Olympischen Schwimmwettbewerben als Experte auftrat. Jedenfalls versuchte er – zusätzlich motiviert von der Aussicht auf einen dicken Scheck – 20 Jahre nach seinem Karriere-Ende ein Comeback. Der Versuch, sich 1992 für die Spiele in Barcelona zu qualifizieren, scheiterte jedoch. Dass er sich wenige Jahre zuvor von seinem Schnurrbart getrennt hatte, dürfte dabei nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben.