Sporthilfe-Wahl: Das ist Biathlet Selina Grotian

Essen. Biathlet Selina Grotian ist nominiert für die Wahl zur Sporthilfe Juniorsportlerin 2023. Wir stellen sie vor.

Dass sie auch im Erwachsenenbereich ganz vorne dabei sein kann, bewies die 19 Jahre alte Selina Grotian Anfang des Jahres bei der Biathlon-Europameisterschaft im schweizerischen Lenzerheide. Nachdem die Athletin aus Mittenwald zu Beginn der EM Bronze im Einzel gewann, übertraf sie diesen Erfolg im Verfolgungsrennen, nachdem sie an ihrer Konkurrentin Tilda Johansson aus Schweden vorbeizog und sich mit 17,6 Sekunden Vorsprung den Titel sicherte. Eine Silbermedaille mit der Mixed-Staffel vervollständigte den Medaillensatz, womit sie die Titelkämpfe als erfolgreichste Skijägerin abschloss. Bei der JuniorenWeltmeisterschaft, die rund zwei Monate später in Shukhinsk stattfand, setzte die Biathletin ihre Erfolgsserie fort und sorgte gleich für vier weitere Titel: Im Sprint über 7,5km, im Verfolgungsrennen über 10km und mit der Staffel sowie der Mixed-Staffel.

Sucht oft Kontakt zu älteren Athletinnen

Nachdem Selina Grotian zuerst im Skilanglauf bei Kinderrennen startete, stieg das Interesse am Schießen und so kam sie bereits als 10-Jährige zum Biathlon, wo sie von Anfang an ihr Talent und Skigefühl auf der Loipe zeigen konnte. Auch im Schießen entwickelte sich die Athletin aus Mittenwald zu einer sicheren Biathletin. Die 19-Jährige ist eine ruhige, aber zielstrebige Sportlerin, die im Training oft den Kontakt zu den älteren Athletinnen sucht, um sich stetig zu entwickeln.

Zielsicher: Biathletin Selina Grotian beim Training ohne Schnee und Eis. Foto: Sporthilfe

Aufgrund ihres sportlichen Werdegangs wurde Selina Grotian nach dem Abitur auf ihren Wunsch hin ins Zoll Ski Team aufgenommen, wo sie seitdem Biathlon professionell betreibt. Bereits nach einer Saison im professionellen Bereich, in der sie ihre Belastungsfähigkeit unter Beweis stellen konnte, wurde die Biathletin für die Saison 23/24 als jüngste Perspektivkader-Athletin in die höchste Lehrgangsgruppe berufen. Basierend auf ihrer bisherigen Entwicklung wird sie den Anschluss an die trainingsälteren Athletinnen schaffen und neben der weiteren Etablierung im IBU Cup auch die Möglichkeit erhalten, sich für Weltcup-Einsätze zu qualifizieren.

Deshalb ist Selina Grotian eine der Kandidatinnen für die Wahl zur Sporthilfe Juniorsportlerin 2023.

Selina Grotian (Biathlon)

Geboren: 25.03.2004

25.03.2004 Wohnort: Mittenwald

Mittenwald Beruf: Zollbeamtin

Zollbeamtin Verein: SC Mittenwald

SC Mittenwald Sporthilfe-gefördert: seit 2021 (aktuell im Förderprogramm „Top-Team Future“)

seit 2021 (aktuell im Förderprogramm „Top-Team Future“) Größte Erfolge: 4x Junioren-Weltmeisterin 2023 (7,5km Sprint, 10km Verfolgung, 4x6km-Staffel & 4x6km Mixed-Staffel), Europameisterin 2023 (10km Verfolgung), EM-Silber 2023 (Mixed Staffel) & EM-Bronze 2023 (15km Einzellauf)

