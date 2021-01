Handball-WM: Wieder vier Tore vom "Giganten"

Essen. Seine Körpermaße erinnern an die von Freizeitsportlern. Trotzdem sorgt Kreisläufer Gauthier Mvumbi aus dem Kongo bei der Handball-WM für Furore.

Er wird der „Shaq des Handballs“ genannt: Der kongolesische Kreisläufer Gauthier Mvumbi sorgt bei der Handball-WM in Ägypten für Furore. Seine Körpermasse erinnern an die von Freizeitsportlern, seine Leistungen liegen auf Profi-Niveau. Mit dieser kolossalen Kombination zieht der 26-Jährige sogar das Interesse aus Übersee auf sich. Die amerikanische Basketball-Legende Shaquille O'Neil, zur aktiven Zeit selbst wegen seiner Körpergröße und Klasse weithin bekannt und verehrt, schrieb dem Handball-Giganten via Instagram. „Sie sagen, du bist der Shaq des Handballs. Was geht ab?“, fragte ihn der heute 48-Jährige.

Offiziell bringt Mvumbi bei 1,76 Meter 89 Kilogramm auf die Waage. Doch schon bei der 22:28-Niederlage gegen Argentinien war klar, dass die Angaben der Turnier-Homepage nicht stimmen können. Der Handballer des französischen Viertligisten AC Dreux erinnert an jene Spielertypen, die man eher mit einem Albtraum in der Amateurliga assoziiert. Der Weltverband gibt seine Körpermaße mit 1,92 Meter und 110 Kilogramm an. Schon eher.

Gegen Argentinien erfolgreich: Kongos Kreisläufer Gauthier Mvumbi. Foto: AFP

„El Gigante“ beeindruckt aber nicht nur mit seinem Erscheinungsbild. Mvumbi ist wie sein Idol O'Neil erstaunlich beweglich. Gegen Argentinien verwandelte er vier seiner vier Versuche. Bei der 19:39-Niederlage am Sonntag gegen Dänemark traf Mvumbi erneut viermal und leistete sich nur einen Fehlversuch. Dänemark zog durch den Sieg in die Hauptrunde ein. Für die Demokratische Republik Kongo ist das Turnier in der Gruppe D gelaufen. Am Dienstag (18 Uhr) hat „El Gigante“ seinen letzten Auftritt gegen Bahrain. Myumbi wird in Erinnerung bleiben, auch als Inspiration. Auf die Nachricht von „Shaq“ antwortete er: „Lebe deinen Traum und kämpfe für das, was du bist!“ (lo)