Gemeinsam nach Tokio: Deutsche Sporthilfe ruft zu Spendenlauf auf

Die Deutsche Sporthilfe organisiert in diesem Sommer einen Spendenlauf. 12.508 Kilometer sollen gemeinsam bewältigt werden.

Frankfurt/Main Die Olympischen Spiele wurden auf 2021 verschoben. Nun organisiert die Deutsche Sporthilfe einen Spendenlauf im September. Jeder kann teilnehmen.

Es ist ein weiter Weg bis Tokio. In diesem Jahr konnten die deutschen Sportler die große Reise nach Japan nicht antreten, denn die Olympischen Sommerspiele wurden wegen der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben. Die Stiftung Deutsche Sporthilfe lässt dennoch schon in diesem Sommer Wettkämpfe stattfinden. Die #sporthilfespiele bieten besondere Möglichkeiten, um aktiv zu werden. Es gibt nicht nur verschiedene Social-Media-Challenges, sondern auch einen virtuellen Spendenlauf, der am 5. und 6. September stattfindet.

Das Ziel: 12.508 Kilometer sollen gemeinsam bewältigt werden. Diese Distanz entspricht der Entfernung nach Tokio. Egal ob passionierter Läufer oder Gelegenheitssportler: Jeder kann mit seinem eigenen Lauf einen Teil des Weges − von 2,5 Kilometern bis hin zum Marathon − zurücklegen und gleichzeitig für deutsche Spitzen- und Nachwuchsathleten spenden. Das soll vor allem denjenigen helfen, für die sich der Weg zu den Olympischen Spielen um ein Jahr verlängert hat.

Auch Handballbund und Turnerbund bilden Laufteams

Die kostenfreie Anmeldung ist unter sporthilfe.de/spendenlauf möglich. Jeder kann sich für eine Strecke und auch für ein Team der Wahl anmelden. Große Sportverbände wie der Deutsche Handballbund oder der Deutsche Turnerbund haben schon ihre eigenen Teams ausgerufen. Auch der Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist dabei. Zudem haben Prominente wie Moderator Johannes B. Kerner ihre Teilnahme zugesagt. Natürlich laufen auch viele der von der Sporthilfe geförderten Athleten mit.

Bereits seit mehreren Wochen laufen die Social-Media-Challenges. Ringer Frank Stäbler, Handballer Uwe Gensheimer, Turnerin Pauline Schäfer, Biathlet Benedikt Doll und die Boxerin Ornella Wahner haben sich bereits an der Aktion beteiligt. Aktuell präsentiert Para-Leichtathlet Niko Kappel seine Challenge. Zum Abschluss (31. August bis 4. September) ist Gewichtheber Max Lang an der Reihe.