Geiger für Dieter Thoma "einen Ticken stärker als Kobayashi"

Wenn es nach Dieter Thoma geht, steht der Gesamtsieger der Vierschanzentournee bereits fest. 1960 gewann Max Bolkart den Goldenen Adler, 1990 er selbst – da wäre es doch nur passend, wenn 2020, also erneut im 30-Jahre-Schritt, in Person von Karl Geiger wieder ein Deutscher am 6. Januar in Bischofshofen triumphieren würde. „Ein schöner Dreiklang“, sagt der 50-Jährige natürlich noch nicht mit dem letzten Ernst. Denn am Samstag (4 Uhr/ZDF und Eurosport) geht es erst einmal in Innsbruck weiter. Vorher erinnert sich Dieter Thoma, 1994 in Lillehammer Team-Olympiasieger und heute als Experte für die ARD noch immer dabei, an seinen Tournee-Triumph, was aus dem Schwarzwälder Rotzlöffel geworden ist, an den Umgang mit dem „etwas anderen Deutschen“ Jens Weißflog und an das glorreichste Jahrzehnt für das Skispringen in Deutschland.

Herr Thoma, drei Jahrzehnte ist es her: Was ist Ihnen von Ihrem Tourneesieg 1990 am meisten hängen geblieben?

DIeter Thoma: Dass es unglaublich ist, wie schnell die Zeit vergeht. Ich bin ja schon 50 (lacht, d.Red.). Da ich aber dem Sport immer noch treu ergeben bin, jetzt auch schon 20 Jahre das Skispringen als TV-Co-Moderator begleite und immer mit jungen Menschen zu tun hatte, fühle ich mich selbst jünger, als das Alter es aussagt. Mein Leben verdanke ich dem Sport und meine einfache Sicht auf die schönen Dinge im Leben. Der Tourneesieg war damals mein besonderer Moment, mein Startschuss für alles was ich bin. Mit 20 Jahren, blutjung, so etwas Großes zu erleben und ich wusste noch nicht, wo vorne und hinten ist.

Bei den vier Springen wussten Sie das zum Glück sehr wohl.

Ich war so ein Schwarzwälder Rotzlöffel, der die Möglichkeit zum großen Erfolg genutzt hat. Ich war hungrig aufs Siegen und habe dem alles andere untergeordnet. Die persönliche Reife kam erst viel später, ich habe mich zunächst sportlich verbessert. Dadurch hatte ich als Mensch vielleicht auch ein wenig Nachholbedarf, ich war zunächst im Schutz meiner eigenen kleiner Welt.

Durch die vielen Reisen prasselt sehr viel auf so junge Sportler ein.

Man trifft auf viele Menschen unterschiedlicher Meinungen, jeder erzählt dir in der damals Handy- und Computerlosen Zeit was anderes! Soll man es glauben oder nicht. Das eigene Handeln gab mir neue Aufgaben, und ich musste auch mein Verhalten anpassen. Ein ehrliches Umfeld war da sehr hilfreich. Man entwickelt sich dadurch aber weiter und versucht, wenige Angriffspunkte zu bieten, weil so etwas meistens nur Stress bedeutet. Das ist mir leider nicht immer gelungen. Der Sport hat mich auf das wahre Leben vorbereitet. Die echte Familie, die mir immer Rückhalt gab, ist natürlich mein Zuhause – aber das Skispringen ist meine zweite Familie.

Nach Ihrem Auftaktsieg in Oberstdorf hätten vermutlich viele Fans Sie sogar adoptiert. Gehen wir doch mal die Tournee 1989/1990 Station für Station durch.

Oberstdorf habe ich geliebt. Selbst wenn ich vorher schlecht gesprungen bin, wusste ich: Jetzt kommt meine Lieblingsschanze, da konnte ich im Bewusstsein, das Besondere vor den Augen zu haben, mit den Zuschauern im Rücken und der einmaligen Atmosphäre immer noch ein paar Prozent mehr geben.

Das lief damals ja auch ein wenig anders ab als heute.

Es ist nicht wirklich vergleichbar. Die Zuschauer kamen zum Beispiel alle in den Auslauf gerannt, damals gab es noch keine Ordner mit Westen, keine Sicherheitszone, wenig Organisation. Da stand man mit seinen sieben Sachen mittendrin. Alle waren um dich herum, konnten dich anfassen, die Nähe war besonders, aufregend - aber auch einengend.

Nach dem Springen in Garmisch-Partenkirchen wussten Sie, dass der große Konkurrent um den Tourneesieg Jens Weißflog war. Bei seinen Sieg wurden Sie Fünfter.

Was für mich Oberstdorf war, war für Jens Garmisch-Partenkirchen. Obwohl ich eine besondere Beziehung mit meinen ersten Weltcuppunkten und dem Milleniumsprung habe, konnte ich dort nie aufs Podium springen. Mit der neuen Schanze hätte ich wohl jetzt eher geliebäugelt.

Jens Weißflog sollte wenig später ja Ihr Teamkollege werden. 1989 ist er aber noch für die DDR gestartet. Wie war der Umgang mit dem „etwas anderen Deutschen“?

Ach, das war eine komische Situation. Es gab ja bereits die Wende – wir alle wussten aber nicht so richtig, wie es weitergeht. Wir waren alles junge Menschen, die dem gleichen Traum folgten. Der Sport kennt da keine Grenzen. Klar, der Jens war eine Koryphäe, der Respekt war beidseitig groß. Es gab sicher auch Vorurteile, gegen die jeder im Alltag zu kämpfen hatte. Menschlich ist das nach und nach gewachsen, auch wenn sportlich jeder schauen musste, wo er bleibt.

Europa war damals im großen Umbruch, der Ostblock bröckelte. Der Sport hatte schon damals eine einende Wirkung, oder?

Auch wenn die damaligen Ost-Sportler gar nicht so richtig mit uns in Kontakt treten durften, hatten wir durch den Sport diese übergreifende Gemeinsamkeit. Eine Schanze hat kein Gewissen, um sie zu bezwingen, muss man sich bestens vorbereiten - und das gilt für alle Athleten aller Nationen gleich. Ich war relativ offen, mir war das alles egal. Wir waren als Mensch genauso verbunden, wie es die Musik schafft. Da ist die Sprache fast egal, wenn man die Leidenschaft für etwas Besonderes hat.

Trotzdem wurde der Sport politisiert, Titel und Medaillen für Weltanschauungen benutzt. Es gab noch die Sowjetunion, Frantisek Jez aus der damaligen Tschechoslowakei war bis zum großen Finale ein harter Widersacher.

Menschen wollen sich von Natur aus immer messen. Das fängt schon beim Krabbeln an: Ich kann das schneller als du. In der Schule bin ich besser und so weiter. Wir alle messen uns täglich mit dem, was uns prägt. Im Spitzensport kann man sich sehr professionell mit Menschen auf der ganzen Welt vergleichen und schauen, wo man steht. Das ist etwas sehr Besonderes, in einer speziellen Sportart ohne sich mit den Fäusten zu schlagen oder mit den Gewehren aufeinander zu schießen, also im Guten, respektvoll miteinander umzugehen und sich trotzdem messen zu können.

In Innsbruck ist Ihr Rückstand auf Jens Weißflog, der Zweiter hinter Ari-Pekka Nikkola wurde, dann noch mal angewachsen. Und dann kam Bischofshofen…

Ja, Bischofshofen war nicht gerade seine Lieblingsschanze. Da hat er einige Wettkämpfe vergeigt.

Er wurde gar nur Elfter, Sie entrissen ihm mit dem zweiten Platz sogar noch den Gesamtsieg.

Früher waren alle Schanzen sehr unterschiedlich, da gab es von Technik zu Technik eben auch größere Unterschiede. Ich mochte Bischofshofen eigentlich ganz gerne und konnte 1990 noch zurückschlagen. In der Verfolgersituation war der Gesamtsieg ehrlich gesagt gar nicht so präsent. Zwei Jahre vorher war ich Dritter nach drei Springen und wurde in Bischofshofen nur 96.! 1988/1989 fehlten mir dann insgesamt nur vier Meter auf Risto Laakonen, sonst hätte ich schon da die Tournee gewonnen. 1990 war dann mein Jahr.

Das war für das Skispringen der Auftakt für ein perfektes Jahrzehnt in Deutschland, oder?

Finde ich auch. Mit der endgültig vollzogenen Wende waren Jens und ich in einem Team, wir tauschten 1991 die Plätze: Er gewann, ich wurde Dritter. Nur der V-Stil hat uns beiden damals große Probleme bereitet, Jens hat die Umstellung aber besser und schneller gepackt. Trotzdem haben wir uns noch einige Zeit gebattelt und wurden aber auch gemeinsam Olympiasieger. Ohne den V-Still wäre ich wahrscheinlich erfolgreicher gewesen, aber ich bin dankbar für diese zwanghafte Umstellung, denn die hat mir im späteren Leben mehr gebracht als ein paar Weltcupsiege.

Und dann kamen ja noch Martin Schmitt und Sven Hannawald hinzu.

Ja. 1999 wurden wir drei gemeinsam mit Christoph Duffner in Bischofshofen Weltmeister. Das war echt eine weitere tolle Erfahrung – und zugleich mein letztes Jahr. Mir hat es damals sehr gut gefallen, erfolgreich die Karriere zu beenden. Ich musste mir nur überlegen: Was kannst du denn noch außer von der Schanze zu hüpfen?

Darüber reden, zum Beispiel.

Ja, das Angebot von RTL damals war sehr verlockend. Ich wurde sehr wertig behandelt, sie boten mir an, aktiv an einem Produkt zu arbeiten, für das sie meinen Ratschlag und meine Hilfe benötigen. Ich habe das dankend angenommen. Ein toller Übergang zu dem Job, den ich jetzt auch schon seit 20 Jahren machen darf (seufzt und lacht).

Früher waren Schmitt, Hannawald und Sie in einem Team, heute sind Sie Konkurrenten. Sie arbeiten bereits seit 2007 für die ARD.

Jeder, der dem Skispringen erhalten bleibt, ist dem Sport eine Hilfe. Ich sehe sie als Bereicherung an, wir sind Dienstleister für den Sport. Also auch ein Art Team. Wer Eurosport gucken möchte, soll das machen – wer die Öffentlich-Rechtlichen schauen möchte, soll da einschalten. Hauptsache, das Interesse bleibt insgesamt hoch. Wir verstehen uns super – und sehen uns jetzt erfreulich häufiger als sonst.

Machen Sie dann untereinander auch Spökes und wetten, wer die Tournee gewinnt?

Nein, eine Wette haben wir nicht laufen, das ist sowieso nicht mein Ding. Wir tauschen uns schon aus, haben dann sowieso irgendwie am Ende die gleichen Namen auf der Liste.

Wie zum Beispiel den von Karl Geiger und Ryoyu Kobayashi. Wer gewinnt die 68. Tournee?

Ich kriege immer Gänsehaut, wenn die Tournee beginnt und einer von unseren Jungs da vorne mitspringt. Dazu noch ein Sympathieträger wie der Karl: wahnsinnig bodenständig, aber immer offen und ansprechbar, nicht genervt. So macht es Spaß. Er ist in einer richtig guten Position, die er auch geistig bis jetzt toll im Griff hat. Er wirkt jedenfalls auf mich so, dass er einen Ticken stärker wird als Kobayashi. Der macht meistens im ersten Durchgang mehr Fehler als ihm lieb ist. Karl macht die nicht und hat immer noch Potenzial.

Das wird er kaum gerne über sich hören.

Warum? Noch Potenzial zu haben, obwohl es so gut läuft, ist etwas Positives. Eine Reserve als Aufgabe ist besser als an nichts zu denken. Das klingt nach außen immer blöd, wenn es doch so gut läuft, meinen die Meisten, man sollte es so lassen! Groß eingreifen ist das auch nicht, sondern bei seiner Aufgabe bleiben, die ihm der Steff Horngacher mit auf den Weg gibt. Er weiß besser als wir, das am Schanzentisch eventuell noch ein paar Meter liegen. Es sind sehr gute Sprünge auf hohem Niveau und nahe dran an seinen „Granaten“, die er schon mal im Training hatte. Wenn ihm davon so ein, zwei in den verbleibenden vier Sprüngen gelingen, kann er aus eigener Kraft Durchgänge und Wettkämpfe gewinnen.