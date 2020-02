Fury durch K.o.-Sieg gegen Wilder wieder Box-Weltmeister

Las Vegas. Der Brite Tyson Fury besiegt in einem WBC-Kampf Titelverteidiger Deontay Wilder aus den USA und wird Box-Weltmeister.

Tyson Fury ist zum zweiten Mal Box-Weltmeister im Schwergewicht. Der 31-jährige Brite bezwang in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas den amerikanischen Titelverteidiger Deontay Wilder in der siebten Runde durch technischen K.o. und sicherte sich den Weltmeistergürtel der WBC. Für Wilder war es im 43. Kampf als Profiboxer die erste Niederlage überhaupt. Fury, der 2015 Wladimir Klitschko entthront hatte, blieb auch im 31. Kampf seiner Karriere ohne Niederlage. Bereits im Dezember 2018 waren Fury und Wilder aufeinandergetroffen. Damals endete der Kampf unentschieden. (dpa)