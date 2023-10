Fitness in NRW Die wichtigsten Fitness-Ketten im Ruhrgebiet

Essen Die Auswahl an Fitness-Studios im Ruhrgebiet ist groß. Ein Überblick über die Ketten bietet Orientierung in einen unübersichtlichen Markt.

Die Szene der Fitness-Studios wird auch im Ruhrgebiet wesentlich durch Ketten, also Filialen großer Anbieter, geprägt. Wie in vielen Lebensbereichen drängen auch hier die großen die kleinen an die Wand – zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Die Zahl der Anbieter ist groß, die Vielfalt verwirrend. Eine Übersicht soll bei der Orientierung helfen: Die Liste ist alphabetisch, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wo es eindeutig ist, folgt auch eine Einordnung in Discounter oder Gym, erstere sind in der Regel preislich deutlich günstiger, letztere haben eine eher gehobene Ausstattung mit Spa- und Lounge-Bereich oder anderen Extras, sei es ein Pool, sei es eine Dachterrasse. Und natürlich gibt es auch innerhalb der Ketten deutliche Unterschiede bei den Filialen. Das hängt von ganz praktischen Dingen wie dem Platzangebot ab, aber auch den Leuten, die im Studio arbeiten - oder dort trainieren.

All Exklusive Fitness

AI-Fitness betreibt rund 50 Studios mit Schwerpunkt in Hessen und Nordrheinwestfalen. Die Studios sind - auch preislich - im mittleren Bereich anzusiedeln, bieten überwiegend viel Platz und das komplette Angebot der Fitnesswelt. Zusätzlich gibt es Saunen, Massageliegen und ein weitgefächertes Angebot aus der Fitnessbranche wie Ernährungsberatung, Körperanalyse und Kinesiotaping. AI-Fitness bietet unter anderem Kurse der Les-Mills-Familie an. Es gibt einen Frauenbereich.

BeFit

BeFit betreibt Studios eher in den kleineren und mittleren Städten in NRW, hat aber auch in Bochum eine Filiale. Die ist täglich von 6 bis 24 Uhr geöffnet, das ist eher lang. Das Kursprogramm ist in Bochum eher knapp, dafür liegen die Mitgliedsgebühren eher im unteren Bereich der Discounter. Die Selbstdarstellung verzichtet auf eine übergeordnete Philosophie, es geht um Fitness-orientiertes Training. Mehr nicht. Aber auch nicht weniger.

Fit X

Die Kette zählt zu den gut ausgestatteten Anbietern im Discounter-Segment. FitX hat seine Wurzeln im Ruhrgebiet. Das erste Studio öffnete 2009 im Essener Nordviertel. Heute gibt es in Deutschland 104 Filialen mit einem Schwerpunkt im Stammland NRW. In vielen größeren Städten des Ruhrgebietes gibt es mindestens eins, bisweilen sogar bis zu drei Studios.

Five Star Fitness

Elf Filialen hat Five-Star-Fitness und ist damit im Markt ein eher kleinerer Player. Das Angebot in den Studios ist dennoch reichhaltig Das betrifft sowohl die Ausstattung auf den Flächen als auch die Kurse. Bemerkenswert ist der Frauenbereich, der – und das ist bei vielen Anbietern offenbar nicht immer der Fall – so gut ausgebaut ist, dass er beispielsweise in Essen den höchsten Ansprüchen entspricht. Wobei auch das natürlich in verschiedenen Filialen unterschiedlich aussehen kann.

Blick in ein Holmes-Place-Studio

Holmes Place

Die Studiokette Holmes Place zählt zu den Veteranen der Branche. Gegründet wurde das erste Studio in London Ende der 70er Jahre. Mittlerweile gibt es 90 Studios in Europa - nur nicht mehr in England. Die Kette zählt zu den etwas höherpreisigen Anbietern in Deutschland, die Kette bietet meist neben dem reinen, oft großzügigen Sportangebot mit in der Regel gut erhaltenen, regelmäßig ausgetauschten Geräten und ein gut ausgestattetes Wellnessangebot an. Zum Kern der Studios gehört immer auch ein opulentes Kursangebot.

InJoy

Injoy ist eine deutschlandweit agierende Kette im Franchise-Prinzip mit einigen Studios im Ruhrgebiet und den benachbarten Regionen. Die Studios sind vollausgestattet, an einigen Standorten gibt es Saunas. Im Programm steht eine ganze Breite von Les-Mills und anderen lizensierten Kursangeboten

John Reed

Dunkel und laut soll es da zugehen. Der Kette richtet sich an ein eher jüngeres, urbanes Publikum und spielt bewusst mit der Club-Atmosphäre. Trainieren kann man dort natürlich auch. Richtig ernsthaft sogar. Kurse gibt es auch. Ein eigenes Programm, aber auch Teile des Les-Mills-Angebots

Kieser-Training

Die Wurzeln von Kieser liegen in der Schweiz – und fitnesstechnisch in der weiten Vergangenheit. Seit 1967 ist die Kette auf dem Markt. International gibt es 138 Studios, die einem strikten Prinzip folgen: Kieser nennt sich selber "Spezialist in maschinengestützten Krafttraining". Vieles, was man in anderen Studios kennt, sucht mal also bei Kieser vergeblich. Studio-Gründer Werner Kieser sagte einst in einem Interview dazu. „In einer Kirche gibt es auch keine Saftbar.“ Das letzte Wort des Zitates ließe sich durch Sauna, Solarium oder Laufband ersetzen. Dafür hat das Studio den Ruf des Rückenstudios.

Mc Fit

McFit ist das Aldi unter den Fitnesstudios. Es gibt alles, aber alles eher einfach. Das gilt auch für Betreuung, Umkleidekabinen und Duschen. Der Kern aber ist in Ordnung. Wer trainieren will kann das tun. Mit allem, was man dazu braucht. In 250 Studios in Deutschland. MCFit ist Teil der RSG-Gruppe, die außerdem noch die Marke John Reed betreibt – und vor allem die legendäre Gold’s Gym Kette, eine globale Kette, mit einer tiefen Wurzel im kalifornischen Venice Beach. Einer der ersten Kunden dort: Arnold Schwarzenegger.

Mrs Sporty

Mrs Sporty ist eine Fitness-Studio-Kette, die sich ausschließlich an Frauen wendet, insofern unterscheidet sich die Ausstattung deutlich von der klassischen Fitness-Studios. Langhanteln, große Gewichte und ähnliches wird man hier vergebens suchen. Dass die Trainierenden ihre Ziele mit 2-3 Trainings á 30 Minuten erreichen können sollen, sagt viel über die Philopsophie der Studios.

Terra Sport

Traditionalisten werden damit nichts anfangen können. Beim Trainingsprogramm bewegt sich nicht der Sportler, sondern eine rüstungsartige Sammlung von Manschetten elektrische Impulse stimulieren die Muskeln des ansonsten still stehenden Athleten. Gut, das ist jetzt sehr vereinfachend erklärt, aber so in etwa geht es. Und es geht wohl ganz gut. Es gibt Sportler, die schwören darauf - und sei es als ergänzendes Training.

Urban Sports

Urban Sports ist natürlich keine Kette, eher aktuelles, dem Zeitgeist folgendes Konzept, sich bindungsfrei Trainingszeiten buchen zu können:Eine App ermöglicht den Besuch aller teilnehmenden Fitnes-Studios. Der User bucht sich dann einzelne Zeitfenster. Das ist natürlich ganz besonders attraktiv für Menschen, die viel unterwegs sind, aber auf ihr regelmäßiges Training nicht verzichten wollen. Das hat natürlich seinen Preis.

