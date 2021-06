Die Finals 2021: Ein Hauch von Olympia in NRW

Essen. Das lange Wochenende steht von Duisburg bis Balve ganz im Zeichen der Finals 2021. In zehn Sportarten werden Deutsche Meister ermittelt.

Ja, ist denn schon Olympia? Die Frage mag einem in den Kopf schießen, wenn man sich das Programm der Finals 2021 anschaut. An den kommenden vier Tagen werden in Berlin, Braunschweig sowie an Rhein und Ruhr in 18 Sportarten 140 Deutsche Meistertitel vergeben. Rund 2300 Athletinnen und Athleten werden an den Start gehen. ARD und ZDF übertragen über 25 Stunden live, hinzu kommen etliche Live-Streams – nur vor Ort fehlt das große Treiben. Jubelnde Fanscharen wird es an keinem Standort geben. Immerhin: Hier und da sind ein paar Zuschauer erlaubt – auch in NRW.

Gleich zehn Sportarten bereitet Rhein-Ruhr die große Bühne. So weht von Duisburg bis Balve ein Hauch von Olympia durch die Region. Mancherorts geht es noch um die Qualifikation für die Sommerspiele (23. Juli bis 8. August) in Tokio, woanders steht die Präsentation des Sports und die Titeljagd im Fokus. Ein Überblick von West nach Ost.