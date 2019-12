Die Dopingjäger der Wada zeigen Rückgrat

Es ist das erwartete Urteil. Das Exekutiv-Komitee der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada ist der Empfehlung der Findungskommission gefolgt und hat Russland für vier Jahre von sportlichen Großveranstaltungen ausgeschlossen.

Russische Athleten dürfen dennoch starten

Dennoch werden natürlich russische Athleten bei Olympischen Spielen starten dürfen, nur eben nicht unter russischer Flagge. Was nach einem faulen Kompromiss klingt, trägt aber der Prämisse Rechnung, dass es trotz des russischen systematischen Staatsdopings, das geahndet wird, es dennoch keine Kollektiv-Schuld geben soll. Unschuldige russische Athleten werden so nicht belangt. Bleibt die Frage nach den Mannschaftssportlern. Die russische Fußball-Nationalmannschaft soll wohl bei der WM spielen dürfen, also neutrales Team. Die EM ist ohnehin nicht betroffen, weil die Uefa anders als die Fifa die Regeln der Wada gar nicht erst unterschrieben hat.

Der russische Staat mischt sich ein

Auch, wenn die Strafe erwartet werden konnte, zeigt die Wada Rückgrat gegenüber Russland, dessen Politiker sich in dem sportpolitischen Streit bereits in Stellung gebracht hatten. Mit dem mächtigen russischen Staat und seinem keinen Widerspruch duldenden Staatschef legt sich keine Organisation gerne an.

Die spannenderen Fragen folgen noch, sollte die Entscheidung, gegen die Russland Widerspruch eingelegt hat, vor dem internationalen Sportgerichtshof Cas Bestand haben. Folgt das Internationale Olympische Komitee wirklich, wie angekündigt, der Empfehlung der Wada uneingeschränkt, oder weichen die Funktionäre um IOC-Chef Thomas Bach die Empfehlungen doch wieder auf?