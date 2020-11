Der Unterschätzte: Schröder bald bei Los Angeles Lakers

Essen. In den USA ist der Basketballer ein Star, in Deutschland wird er unterschätzt. Sein Wechsel zu den Los Angeles Lakers könnte dies ändern.

Es gehört zur Geschichte von Dennis Schröder, dass er stets unterschätzt wird. Zumindest hierzulande. Seit sieben Jahren spielt der gebürtige Braunschweiger in der besten Basketball-Liga der Welt, doch wenn es um deutsche Spieler in der nordamerikanischen NBA geht, dann wird von der Mehrzahl der über 80 Millionen Bundesbürger wohl noch immer Ruheständler Dirk Nowitzki als deutsches Aushängeschild genannt, bevor einige Basketball-Fans auch den Namen des 27-jährigen Aufbauspielers nennen, der derzeit in Diensten der Oklahoma City Thunder steht.

Noch.

Denn Dennis Schröder, dieser hierzulande häufig übersehene Sportstar, wird bald für die Los Angeles Lakers spielen, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Der amtierende Meister, einer der legendärsten und weltweit bekanntesten Vertreter der Branche, will Schröder in einem Tauschgeschäft nach Kalifornien holen, damit dieser an der Seite des derzeit weltbesten Basketballers LeBron James und dessen kongenialen Partners Anthony Davis spielt. Es ist ein Sportmärchen mit überraschender Pointe – denn Dennis Schröder will gar nicht zu den Lakers. Jüngst hatte er noch beteuert, wie geborgen er sich in Oklahoma City fühle. Doch auf Gefühle wird im US-Profisport keine Rücksicht genommen. Sind sich zwei Klubs einig, müssen Spieler das Trikot wechseln. Nur wenige Profis haben Klauseln in ihren Verträgen, die das ausschließen. Und so frohlockte bereits Lakers-Legende Magic Johnson in den Sozialen Medien, dass dieser Tausch „uns in eine Position bringt, das zu wiederholen“. Gemeint war: die Titelverteidigung, mit der das Team in den gold-gelben Trikots mit der dann 18. Meisterschaft zum alleinigen Rekordmeister werden würde.

LeBron James entlasten, wenn der durchschnaufen muss

Schröder könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen. Er ist kein Dirk Nowitzki, um dieses Namenspiel selbst einmal aufzunehmen. Keiner wie die Legende der Dallas Mavericks, die in ihren besten Zeiten so lange auf dem Platz stand, bis der Sieg eingetütet war. Schröder hat sich trotzdem geduldig seinen Platz unter den besten Korbjägern des Planeten erkämpft, knapp schrammte er vergangene Saison an der Ehrung des besten Einwechselspielers vorbei, er trifft sicher aus der Distanz, gerne auch jenseits der Drei-Punkte-Linie, und er wird Über-Spieler James als Regisseur auf dem Parkett entlasten, sobald der mit seinen inzwischen 35 Jahren mal durchschnaufen muss. Ob Schröder will oder nicht – der Wechsel, der in den kommenden Tagen im Laufe der großen Nachwuchs-Talentziehung (Draft) offiziell werden dürfte, ergibt für alle Seiten Sinn. Zumal Schröder seinen mit 70 Millionen Dollar dotierten Vierjahresvertrag kommende Saison erfüllen wird und sich dann als Teil eines Superstar-Teams Hoffnungen auf einen wahren Superstar-Vertrag machen kann.

Schröder, ein Superstar? Auch in Deutschland hat der Sohn eines deutschen Vaters und einer gambischen Mutter versucht, als solcher wahrgenommen zu werden. Doch immer wieder war er da, der Vergleich mit diesem anderen Vorzeigeathleten aus Würzburg, der dem deutschen Basketball so lange seinen Stempel aufgedrückt hatte. Dirk Nowitzki strahlte eiserne Disziplin aus, Schröder die Wildheit eines Straßenbasketballers. Nowitzki gab sich bescheiden, Schröder protzt mit schrillen Klamotten, Golduhren und schnellen Autos. Deutsche Wertarbeit hier, amerikanische Hip-Hop-Mentalität da.

Ein dauerquasselnder Giftzwerg

Eine Gemeinsamkeit aber gab es stets: Sommer um Sommer opfert auch Schröder seinen Urlaub und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Er ist der unangefochtene Anführer des Teams, ein dauerquasselnder und blitzschneller Giftzwerg auf dem Platz, von Mitspielern geliebt, von Gegnern gehasst. „Nur“ 1,88 Meter groß, aber bald an der Seite der Riesen des Geschäfts.

Vielleicht wird sie in der wohl um Weihnachten herum startenden neuen NBA-Saison dann enden: die Geschichte des hierzulande stets unterschätzten Dennis Schröder.