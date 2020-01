Bochum. Nach einer Verletzung tritt Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz vom TV Wattenscheid bei einer völlig neuen Sport-Veranstaltung in Bochum an.

Bochum bietet besondere Bühne für Dutkiewicz-Comeback

Pamela Dutkiewicz lässt ihre Fans gerne an ihrem Leben als Spitzen-Leichtathletin teilhaben. Über 42.000 Menschen folgen der Hürdensprinterin vom TV Wattenscheid auf Instagram. Die 28-Jährige gewährt gerne Einblicke in ihr Leben als Sportlerin. Wie zum Beispiel neulich aus dem Trainingslager in Teneriffa. Dort genoss sie die Einheiten unter der kanarischen Sonne, das Training mit und gegen anderen Spitzenathletinnen. Denn lange hatte sie darauf verzichten müssen. Nach einem Muskelbündelriss in der Leiste im vergangenen Juli musste die gebürtige Kasselerin acht Wochen pausieren, langsam stieg sie wieder ins Training ein. Die WM im Herbst in Katars Hauptstadt Doha verpasste sie. „Im Fernsehen habe ich mir das nicht anschauen können“, sagt sie.

Doch diese Phase liegt lange hinter ihr. Pamela Dutkiewicz hat aus den Jahren, in denen sich Topleistung und hartnäckige Verletzungen abwechselten, gelernt: „Für mich galt immer nur: arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ich habe meinen Körper viel zu schnell wieder gefordert, statt mal in Ruhe meine Form aufzubauen. Ich habe gelernt, dass sich Geduldigsein manchmal lohnt.“

Wattenscheiderin Dutkiewicz ist begeistert vom neuen Wettbewerb

Und wie: Am Freitag gibt sie ihr Hürden-Comeback. Dafür hat sie eine besondere Bühne gewählt: Pamela Dutkiewicz startet bei den „Viactiv RaceArts“ in der Bochumer Jahrhunderthalle (19 Uhr, Tickets ab 10 Euro). Es ist eine Veranstaltung, wie es sie noch nie gegeben hat. Ins Leben gerufen von einem Team des TV Wattenscheid, verbindet sie Spitzenleichtathletik mit Urban Sports. Heißt: Sprint, Hürdensprint, Weit- und Stabhochsprung wechseln sich mit BMX, Parcours, Tanzen ab. Auch die Wettbewerbsformen sind verändert: Im Sprint gibt es zum Beispiel Duelle statt eines Wettrennens von sechs Athleten.

Schon seit über zwei Jahren schwelten diese Ideen in Wattenscheid. Für Pamela Dutkiewicz gab es deshalb „keinen Moment des Nachdenkens“.

Symbolträchtiger Ort: die Jahrhunderthalle

„Natürlich will ich dabei sein, wenn es die erste Version davon gibt“, sagt sie begeistert. „Ich finde es so cool, dass mein Verein das macht.“ Zu Weihnachten verschenkte sie zahlreiche Tickets – und hofft auf einmalige Stimmung. „Die Jahrhunderthalle ist so symbolisch fürs Ruhrgebiet: dieses Indus­trielle – der Look der Arbeit, aber modern genutzt.“ Pamela Dutkiewicz sieht in dem Event auch eine Chance für die Leichtathletik, sich neu zu präsentieren, ein anderes Publikum anzusprechen. „Die Leute stehen halt gerade auf Musik, Licht und Show. Die Leichtathletik kann das liefern.“

Sportlich ist für sie der Auftritt bei dem international stark besetzten Event ein erster Test. „Der Fokus liegt auf der Sommersaison.“ Da finden in Tokio die Olympischen Spiele statt. Da will Pamela Dutkiewicz hin. Nach WM-Bronze 2017 und EM-Silber 2018 fehlt ihr nur noch die Olympia-Medaille.