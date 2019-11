Essen/Amsterdam. Marco van Basten ruft nach einem Gespräch mit Frank Wormuth "Sieg Heil". Der geschmacklose Kommentar überschattet eine Anti-Rassismus-Kampagne.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nazigruß im TV - Ex-Weltußballer van Basten sorgt für Eklat

In den Niederlanden hat der ehemalige niederländische Weltklassefußballer Marco van Basten für einen Eklat gesorgt. Der 55-Jährige ist aktuell TV-Experte in seiner Heimat, arbeitet für einen Anleger von Fox Sports. Im Anschluss an ein Interview mit Frank Wormuth, dem deutschen Trainer von Heracles Almelo, hörte man, wie van Basten aus dem Fernsehstudio dem Coach ein "Sieg Heil" rief.

Der Weltfußballer von 1992 entschuldigte sich anschließend für diesen Ausspruch. Van Basten sprach von einem "deplatzierten Witz". Es sei nicht seine Absicht gewesen, Menschen zu schockieren." Fox Sports sprach später von einer "unpassenden Bemerkung, nicht nur heute, sondern an jedem Tag".

In den sozialen Medien sorgten die Worte des ehemaligen Bondscoach für Empörung. An diesem Wochen hatte alle niederländische Profi-Vereine eine Erklärung gegen Rassismus und Diskriminierung abgegeben hatten. In der Vorwoche war im Zweitligaspiel Den Bosch gegen Excelsior Rotterdam der Gästespieler Ahmad Mendes Moreira beschimpft und beleidigt worden.

Koeman über Rassimus: Wird "mit Samthandschuhen angepackt"

Der aktuelle Bondscoach Ronald Koeman, der mit van Basten 1988 die EM in Deutschland gewann, hatte sich mit deutlichen Worten zu den Beleidigungen geäußert. Er sprach davon, dass er Rassismus "mit Samthandschuhen angepackt" werde. Koeman ergänzte: "Man muss das Feld verlassen. Das würden wir als niederländisches Team machen."

Van Bastens völlig geschmackloser Kommentar überschattete die niederländischen Anti-Rassismus-Kampagnen. Ob es für den früheren Weltklasse-Angreifer arbeitsrechtliche Konsequenzen gibt, stand am Samstagabend noch nicht fest.

Das Spiel von Wormuths Mannschaft bei Ajax Amsterdam endete übrigens mit einer 1:4-Niederlage von Heracles. Doch das Ergebnis war hinterher kein großes Thema mehr. Die Fußballzuschauer fragten sich, wie sich van Basten zu so einem Ausspruch hinreißen lassen konnte. (fs)