Gleich zweimal Halbfinal-Aus für Petrissa Solja

Magdeburg. Die beste deutsche Tischtennisspielerin Petrissa Solja hat bei den German Open in Magdeburg nur knapp zwei Final-Teilnahmen verpasst.

Im Mixed-Wettbewerb verloren die WM-Dritten Solja und Patrick Franziska im Halbfinale in 2:3 Sätzen gegen die hochfavorisierten Liu Shiwen und Xu Xin aus China. Kurz zuvor war die 25-Jährige vom TSV Langstadt auch im Doppel-Halbfinale an der Seite ihrer Nationalmannschafts-Kollegin Nina Mittalham mit 1:3 an den Chinesinnen Chen Meng und Wang Manyu gescheitert. "Im Vorfeld hatten wir gar nicht damit gerechnet, so nah dran zu sein. Wir haben gut gespielt", sagte Solja nach dem Doppel.

Im Einzel schied die Weltranglisten-20. ebenfalls bereits im Achtelfinale aus. Solja verlor gegen die Chinesin Zhu Yuling mit 0:4 und sagte: "Insgesamt bin ich mit meiner Leistung zufrieden."