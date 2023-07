Schwimmerin Elendt scheidet überraschend aus: Gose im Finale

Fukuoka Zum Auftakt des zweiten Tags im WM-Becken von Fukuoka erlebt eine deutsche Topschwimmerin eine herbe Enttäuschung. Isabel Gose erreicht im längsten Rennen dagegen das Finale.

Medaillenhoffnungsträgerin Anna Elendt ist bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Japan völlig überraschend schon im Vorlauf ausgeschieden. Über 100 Meter belegte die Brustschwimmerin in 1:07,09 Minuten nur den 19. Platz und verfehlte damit das Halbfinale.

Elendt war als Vizeweltmeisterin auf dieser Strecke nach Fukuoka gereist. Völlig frustriert wollte die 21-Jährige ihr frühes Aus nicht kommentieren. Bei den deutschen Meisterschaften in Berlin hatte sie sich vor gut zwei Wochen eine Oberschenkelzerrung zugezogen. Ob sie das noch beeinträchtigte, blieb offen.

Einen Tag nach ihrem siebten Platz über 400 Meter schwamm Freistilspezialistin Isabel Gose über 1500 Meter als Fünfte ins Finale. Die 21-Jährige schlug nach 15:59,67 Minuten an.

Wellbrock schwimmt am Dienstag

Rückenschwimmer Ole Braunschweig erreichte in 53,57 Sekunden als Sechster das 100-Meter-Halbfinale. Völlig erschöpft musste sich der 25 Jahre alte Berliner in der Interviewzone erst einmal hinsetzen. „Das muss so sein“, sagte er. „Wenn man sich nicht so ausbelasten könnte bei einer Weltmeisterschaft, wäre etwas schiefgelaufen.“

Rafael Miroslaw zog über 200 Meter Freistil ebenfalls in die Runde der besten 16 Athleten ein. Lukas Märtens verzichtete dagegen - anders als ursprünglich geplant - auf einen Start auf dieser Strecke. Der 21-Jährige hatte erst am Sonntag Bronze über die doppelte Distanz gewonnen. Märtens will sich nun erholen und auf die Rennen über 800 und 1500 Meter konzentrieren. Am Dienstag findet der Vorlauf über 800 Meter statt. In dem Rennen greift auch Freiwasser-Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock erstmals ins Geschehen im Becken ein.

Am Abend hat Brustschwimmer Lucas Matzerath über 100 Meter Edelmetallchancen.