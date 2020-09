Schweriner Volleyballerinnen gewinnen den Supercup

Dresden. Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben zum vierten Mal in Serie den Supercup gewonnen.

Das Team von Trainer Felix Koslowski setzte sich beim deutschen Pokalsieger Dresdner SC mit 3:0 (25:23, 27:25, 25:21) durch und sicherte sich damit den ersten Titel der neuen Saison. Für die Gastgeberinnen reichte es auch im dritten Anlauf in diesem Wettbewerb nicht zum Sieg. 685 Zuschauer verfolgten die Partie in Dresden. Das zuständige Gesundheitsamt hatte bis zu 1100 Fans zugelassen.

Der deutsche Rekordmeister erwies sich zum Saisonauftakt in allen Elementen stabiler und leistete sich weniger Fehler als die Dresdnerinnen, die durch eine Quarantäne in der Vorbereitung gehandicapt in diese Partie gingen. Während die Mecklenburgerinnen viele Testspiel absolviert hatten, konnte das Team von Trainer Alexander Waibl, der beim Supercup zum 400. Mal bei einem Pflichtspiel des DSC an der Seitenlinie stand, nur drei Vorbereitungsspiele von zehn absolvieren.

In den ersten beiden Sätzen lieferten sich beide Teams noch einen Schlagabtausch auf Augenhöhe, doch am Ende entschieden druckvollere Aufgaben und vor allem eine stärkere Blockabwehr für die Mecklenburgerinnen. Der DSC leistete sich speziell im dritten Abschnitt zu viele leichte Fehler.

