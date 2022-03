Schwerer Unfall bei BBL-Spiel zwischen Hamburg und München

Hamburg Im Basketball-Spiel zwischen Hamburg und München geriet das Ergebnis zur Nebensache - denn ein Münchener erlitt eine Kopfverletzung.

Die Hamburg Towers haben nach der 75:86 (46:28)-Niederlage bei Tabellenführer FC Bayern München weiter an Boden auf die Playoff-Ränge in der Basketball-Bundesliga eingebüßt. Doch am späten Mittwochabend waren das Ergebnis und die Konsequenzen für die Hanseaten, die trotz klarer Führung am Ende als Verlierer vom Platz gingen, zur Randnotiz geworden. „Ich muss sagen, dass in dieser Zeit wichtigere Dinge passieren als das, was im Spiel in der zweiten Hälfte passiert ist“, betonte Towers-Profi Robin Christen.

So war der Münchner Nick Weiler-Babb kurz nach Beginn des zweiten Viertels nach einem Dunking-Versuch mit dem Kopf auf den Boden gelandet. Der bewusstlose Spieler musste anschließend minutenlang behandelt und dann auf einer Trage aus der Halle gebracht werden. „Wir, unser ganzes Team, hoffen, dass es Nick Weiler-Babb gut geht, dass er schnell wieder zurückkommt und es nur schlimmer aussah, als es war“, sagte Christen nach der Partie. Noch am selben Abend teilten die Münchner mit, dass sich Weiler-Babb eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen habe.

Zudem verwies Christen auf den Krieg in der Ukraine. „Und dann gibt es auch noch eine andere Situation, die quasi direkt vor unserer Haustür passiert.“ Beide Teams hatten vor Beginn der Partie unter anderem ein T-Shirts mit dem Appell „No more war“ getragen und danach mit Trauerflor gespielt.

Wieder mehr als 2000 Zuschauer zugelassen

Zum Spiel selbst meinte Towers-Trainer Pedro Calles, dass München in in der zweiten Halbzeit erwartungsgemäß mit deutlich mehr Physis agiert habe. „Daran konnten wir uns nicht anpassen. Das Level konnten wir offensiv und defensiv dann nicht mehr mitgehen.“

Am Samstag (18.00 Uhr) geht es für die Towers in der Liga weiter mit der Partie gegen die EW Baskets Oldenburg. Für das Spiel gegen den Tabellenvorletzten in der Inselparkhalle sind wieder mehr als 2000 Zuschauer zugelassen. (dpa)

