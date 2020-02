Schwalb wird neuer Trainer der Rhein-Neckar Löwen

Mannheim Dr früher Nationalspieler soll die Mannheimer zurück in die Erfolgsspur führen. Am Wochenende hatte sich der Ex-Meister von Andresson getrennt.

Spektakuläres Comeback in der Handball-Bundesliga: Martin Schwalb (56) wird neuer Trainer der Rhein-Neckar Löwen. Der frühere Erfolgstrainer des HSV Hamburg übernimmt die Nachfolge des am Wochenende entlassenen Kristjan Andresson, wie der Tabellensechste am Dienstag mitteilte. Schwalb soll bei den Löwen einen Vertrag bis Sommer 2021 erhalten und den Ex-Meister wieder zurück zum Erfolg führen.

„Das ist eine sehr reizvolle Aufgabe, auf die ich mich riesig freue. Ich spüre eine große Energie und Motivation, das alles wieder erleben zu dürfen. Das Feuer brennt nach wie vor“, sagte Schwalb dem SID. Nach den für den Klub turbulenten letzten Tagen und Wochen sei es seine erste Aufgabe, „Ruhe und Grund reinzubringen“.

Schwalb gibt Debüt schon am Mittwoch

Schwalb wird bereits am Mittwoch im EHF-Cup gegen den spanischen Klub Liberbank Cuenca (19.30 Uhr) sein Debüt geben - 2104 Tage nach seinem bisher letzten Spiel als Trainer. Vor dem Spiel wird der Ex-Nationalspieler im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.

Schwalb genießt in der Szene einen ausgezeichneten Ruf. Der gebürtige Stuttgarter war von 2005 bis 2014 Trainer beim HSV und gewann mit den Norddeutschen den DHB-Pokal (2006 und 2010), den Europapokal der Pokalsieger (2007), die deutsche Meisterschaft (2011) und die Champions League (2013).

Schwalb lässt Job als TV-Experte ruhen

Nach seiner beschlossenen, aber noch nicht offiziell vollzogenen Entlassung erlitt Schwalb Anfang Juli 2014 einen Herzinfarkt. 2016 kehrte er zu den Hanseaten als Vizepräsident zurück. Diese Tätigkeit lässt er ebenso wie seinen Job als TV-Experte bei Sky nun erst einmal ruhen.

In seiner aktiven Zeit bestritt Schwalb 193 Länderspiele für Deutschland, wurde mit TUSEM Essen und der SG Wallau/Massenheim insgesamt dreimal deutscher Meister und holte mit der Nationalmannschaft 1984 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles die Silbermedaille.

Melsungen trennt sich von Trainer

Löwen-Ligakonkurrent MT Melsungen hat wie per Ultimatum angedroht auf die anhaltende sportliche Krise reagiert und Heiko Grimm mit sofortiger Wirkung von seinem Traineramt entbunden. Das teilten die Nordhessen dem 42-Jährigen am Dienstagmorgen in einem persönlichen Gespräch mit. Ausschlaggebend für den Schritt war das Remis am Sonntag beim Tabellenvorletzten Eulen Ludwigshafen. Es war für die MT das vierte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. (sid)