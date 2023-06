Schwache TV-Quote: Sechs Millionen sehen Pokalfinale

Berlin. Ein Straßenfeger ist das DFB-Pokalfinale nicht mehr: Nur sechs Millionen TV-Zuschauer sahen die Partie zwischen Leipzig und Frankfurt.

Den erneuten Triumph von RB Leipzig im DFB-Pokalfinale am Samstagabend haben in der ZDF-Liveübertragung im Schnitt 6,00 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgt. Das 2:0 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt bescherte dem Sender einen Marktanteil von 27,9 Prozent. Die Begegnung lief parallel auch beim Pay-TV-Sender Sky.

Diese Zuschauerzahl ist ein Minusrekord in diesem Jahrtausend. Eine ähnlich schwache TV-Quote gab es zuletzt im Jahr 2004, als Werder Bremen den Zweitligisten Alemannia Aachen mit 3:2 besiegt hatte - damals sahen aber immer noch mehr Menschen zu, die Quote betrug 6,74 Millionen. In allen vier Endspielen mit Beteiligung von RB Leipzig knackten die TV-Quoten nicht mehr die 10-Millionen-Marke - zwischen 2010 und 2019 war das noch häufig vorgekommen.

Beim 2:3 (2:0) im Champions-League-Finale der Frauen am Nachmittag zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Barcelona schalteten ebenfalls im ZDF durchschnittlich 2,00 Millionen ein (MA: 22,2). Das Endspiel um Europas Fußball-Krone wurde zudem beim Streamingdienst DAZN ausgestrahlt.

Die TV-Quoten im Pokalfinale seit 1999

1999: Werder Bremen - Bayern München 5:4 i. E. - 10,31 Mio

2000: Bayern München - Werder Bremen 3:0 - 8,79 Mio

2001: Schalke 04 - Union Berlin 2:0 - 7,97 Mio

2002: Schalke 04 - Bayer Leverkusen 4:2 - 9,68 Mio

2003: Kaiserslautern - Bayern München 1:3 - 7,15 Mio

2004: Werder Bremen - Alemannia Aachen 3:2 - 6,74 Mio

2005: Schalke 04 - Bayern München 1:2 - 9,20 Mio

2006: Eintracht Frankfurt - Bayern München 0:1 - 9,06 Mio

2007: 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 3:2 - 9,12 Mio

2008: Bayern München - Borussia Dortmund 2:1 n. V. - 10,26 Mio

2009: Werder Bremen - Bayer Leverkusen 1:0 - 7,18 Mio

2010: Bayern München - Werder Bremen 4:0 - 10,00 Mio

2011: Schalke 04 - MSV Duisburg 5:0 - 7,05 Mio

2012: Borussia Dortmund - Bayern München 5:2 - 13,55 Mio

2013: Bayern München - VfB Stuttgart 3:2 - 12,6 Mio

2014: Bayern München - Borussia Dortmund 2:0 n. V. - 14,27 Mio

2015: VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 3:1 - 11,97 Mio

2016: Bayern München - Borussia Dortmund 4:3 i. E. - 13,79 Mio

2017: Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 2:1 - 9,82 Mio

2018: Eintracht Frankfurt - Bayern München 3:1 -10,00 Mio

2019: Bayern München - RB Leipzig 3:0 - 9,96 Mio

2020: Bayern München - Bayer Leverkusen 4:2 - 7,01 Mio

2021: Borussia Dortmund - RB Leipzig 4:1 - 9,54 Mio

2022: RB Leipzig - Freiburg 4:2 i. E. - 8,1 Mio

2023: RB Leipzig - Frankfurt 2:0 - 6,0 Mio

