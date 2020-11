Schröder vor Wechsel zu den Lakers: Chance auf NBA-Titel

Los Angeles. Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder steht vor einem Wechsel zu NBA-Meister LA Lakers. Eine Legende ist schier begeistert.

Die Vorfreude auf Dennis Schröder ist beim amtierenden NBA-Champion schon vor der offiziellen Bekanntgabe des Wechsels groß. Der Basketball-Nationalspieler aus Braunschweig als Teil der Los Angeles Lakers - diese Aussicht führte zu einem ausdrücklichen Lob von Lakers-Legende Magic Johnson für Manager Rob Pelinka und einer optimistischen Analyse in Richtung der Fans auf Twitter: „Dieser Tausch bringt uns in eine Position, das zu wiederholen.“

Lakers-Legende Magic Johnson freut sich schon auf den deutschen Nationalspieler Dennis Schröder. Foto: DPA

Gemeint war: Die Meisterschaft auch 2021 zu gewinnen und die Lakers mit dem dann 18. Titel zum alleinigen Rekordmeister der besten Basketball-Liga der Welt zu machen.

Mit den Lakers kann Schröder Meister werden wie einst Dirk Nowitzki mit Dallas

Schröder wäre in diesem Fall der erst zweite Deutsche nach Dirk Nowitzki, der in der NBA die große Trophäe in die Höhe recken darf. Dass er zuletzt den Eindruck erweckte, die Oklahoma City Thunder gar nicht verlassen zu wollen, spielt wegen der Gesetze im US-Sport gar keine Rolle - denn sind sich zwei Klubs einig, müssen Spieler das Trikot wechseln. Nur wenige Profis haben Klauseln in ihren Verträgen, die das ausschließen.

„Ja, ich habe Angebote bekommen“, hatte Schröder erst vor wenigen Tagen im Podcast von Magenta Sport „Abteilung Basketball“ zu Anfragen aus der Vergangenheit gesagt. „Aber ich wollte nie zu den Lakers, zu den Clippers, oder zu den ganzen Namen, die meinen Agenten angerufen haben.“

Lakers GM Rob Pelinka pulled off an awesome trade to acquire G Dennis Schroder who averages 18.9 points, 3 rebounds, and 4 assists from OKC. @Lakers fans, this trade puts us in a position to repeat! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) November 15, 2020

Nach übereinstimmenden Berichten von US-Medien haben die Lakers und Schröders bisheriger Klub aber bereits die Grundlagen für das Geschäft gefunden und Schröders Zukunft liegt an der Westküste in Kalifornien. Die Lakers schicken im Gegenzug Danny Green nach Oklahoma und geben zudem bei der anstehenden Rechtevergabe an den Nachwuchstalenten am Mittwoch Zugriffsrecht Nummer 28 ab.

Schröder macht große Fortschritte bei Oklahoma

Nach Angaben der Los Angeles Times haben die Lakers allerdings schon ihren Erstrunden-Pick für 2022 abgegeben und dürfen das nicht in mehreren Jahren tun - deswegen werde der Deal erst während des Drafts finalisiert werden können. Daran, dass Schröder zukünftig in Kalifornien spielt, gibt es aber keinen Zweifel mehr.

Für den in der NBA sehr respektierten 27-Jährigen ist es der dritte Klub seit seinem Debüt für die Atlanta Hawks 2013. Nach fünf Jahren in Georgia ging er zu den Thunder, war fortan kein Startspieler mehr, lernte aber viel von Chris Paul und verbesserte seine Werte in allen Bereichen.

Superstar LeBron James (in der Mitte mit den Pokalen) wurde 2020 mit den LA Lakers Meister. Foto: AFP

In Oklahoma besaß Schröder, der seit dieser Saison in Deutschland alleiniger Besitzer des Bundesligisten Löwen Braunschweig ist, noch einen Vertrag bis 2021, der ihm ein Gehalt in Höhe von 15 Millionen US-Dollar (rund 12,7 Millionen Euro) garantiert hat. Das übernehmen die Lakers und wollen ihm dem Vernehmen nach im Anschluss einen großen neuen Vertrag anbieten.

Schröder bei den Lakers an der Seite von LeBron James

Alles in allem wirkt der Wechsel für Schröder vor allem wie eine große Chance. In der Glamour-Metropole ist er willkommen, wird gebraucht und ist bei den Lakers wieder ein Mann für die Startaufstellung neben den Stars LeBron James und Anthony Davis. „Laker Nation, das einzige Problem daran, dass wir LeBron, AD und jetzt auch Dennis Schröder haben, ist, dass wir nicht zu den Spielen im Staples Center gehen werden können“, schrieb Magic Johnson. Er scheint keinen Zweifel daran zu haben, dass es sich lohnen würde. (dpa)