Schalke bis RWE: Das Programm der Revierklubs am Wochenende

Essen. Die Länderspielpause ist beendet. Am Wochenende geht es in den Profiligen weiter. Auch in der Regionalliga wird gespielt. Eine Übersicht.

1. Bundesliga

Schalke gegen Wolfsburg: Die Rahmendaten des Duells

Partie: FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg

Datum: 21. November 2020

Anstoß: 15:30 Uhr

Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Übertragender TV-Sender: Sky

Moderation: Esther Sedlaczek und Sky Experte Didi Hamann

Schalke 04 hofft am Samstag auf das Ende der Sieglos-Serie. Trainer Manuel Baum vom will trotz des leichten spielerischen Aufwärtstrends seines seit 23 Spielen sieglosen Teams nichts beschönigen. „Wir haben in den letzten Wochen immer Schritte nach vorne gemacht, in Mainz waren viele Phasen okay“, sagte Baum am Donnerstag. Sollte der erlösende Sieg nicht ausgerechnet gegen den in der Liga in dieser Saison noch ungeschlagenen VfL Wolfsburg gelingen, käme Schalke dem Sieglos-Rekord von Tasmania Berlin von 31 Spielen immer näher.

Hertha BSC gegen BVB: Die Rahmendaten des Duells

Partie: Hertha BSC - Borussia Dortmund

Datum: 21. November 2020

Anstoß: 20:30 Uhr

Ort: Olympiastadion Berlin

Übertragender Sender: DAZN

Moderation: Alex Schlüter, Experte: Sandro Wagner

Es ist ein ganz besonderes Spiel zwischen dem BVB und Hertha BSC. BVB-Talent Youssoufa Moukoko könnte im Alter von 16 Jahren sein Bundesliga-Debüt für Borussia Dortmund ergeben. Er wäre damit der bislang jüngste Spieler. Torjäger Erling Haaland steht am Samstag auch zur Verfügung. Das Dortmunder Gesundheitsamt sieht nach einer Befragung des 20-Jährigen in Zusammenhang mit dem Coronafall bei der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft keinen Anlass für eine Quarantäne.

Gladbach gegen Augsburg: Die Rahmendaten des Duells

Partie: Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg

Datum: 21. November 2020

Anstoß: 15:30 Uhr

Ort: Borussia-Park (Mönchengladbach)

Übertragender Sender: Sky

Moderation: Esther Sedlaczek und Sky Experte Didi Hamann

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss im Spiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Alassane Plea verzichten. Trainer Marco Rose bestätigte, dass der Franzose positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der Fall ist seit Samstag bekannt, den Namen des Spielers nannte der Verein bisher nicht.

2. Bundesliga

Düsseldorf gegen Sandhausen: Die Rahmendaten des Duells

Partie: Fortuna Düsseldorf - SV Sandhausen

Datum: Samstag, 21. November 2020

Anstoß: 13 Uhr

Ort: Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

Übertragender Sender: Sky

HSV gegen VfL Bochum: Die Rahmendaten des Duells

Partie: Hamburger SV - VfL Bochum

Datum: Sonntag, 22. November 2020

Anstoß: 13:30 Uhr

Ort: Volksparkstadion (Hamburg)

Übertragender Sender: Sky

3. Liga

MSV gegen Verl: Die Rahmendaten des Spiels

Partie: MSV Duisburg - SC Verl

Datum: Freitag, 20. November 2020

Anstoß: 19 Uhr

Ort: Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)

Übertragender Sender: Magenta Sport

Regionalliga West

Homberg - RWE: Die Rahmendaten des Spiels

Partie: VfB Homberg - Rot-Weiss Essen

Datum: Samstag, 21. November, 2020

Anstoß: 14 Uhr

Ort: PCC-Stadion Homberg (Duisburg

RWO - Ahlen: Die Rahmendaten des Spiels