RWE-Topspiele im Free-TV: MSV Duisburg wieder nicht dabei

Essen. Eine der kommenden Drittliga-Partien von Rot-Weiss Essen wird im Free-TV gezeigt. Fans des MSV Duisburg gehen abermals leer aus.

Als Tabellenvierter hat sich Rot-Weiss Essen in die Winterpause verabschiedet, nur das Torverhältnis trennt die Bergeborbecker vom Relegationsrang der 3. Liga. Ist RWE bereits ein richtiges Top-Team?

Aufschluss darüber wird auch das Gastspiel der Rot-Weissen bei Jahn Regensburg im Februar geben. Das Duell mit dem souveränen Tabellenführer am 25. Spieltag (10. Februar, 14 Uhr) dürfte als echter Gradmesser für die Mannschaft von Christoph Dabrowksi dienen.

Rot-Weiss Essen: Viertes Spiel im Free-TV

Gute Nachrichten für alle RWE-Fans, die das Team nicht vor Ort unterstützen werden: Die Partie wird vom Westdeutschen Rundfunk (WDR) im Free-TV übertragen. Es wird der vierte Auftritt der Essener im frei empfangbaren Fernsehen in dieser Saison sein. Dieser sollte eigentlich schon im Dezember beim Spiel gegen 1860 München stattfinden. Doch die Partie wurde bekanntlich abgesagt.

Fans des MSV Duisburg gehen in den ersten Wochen des neuen Jahres hingegen leer aus. Sie müssen sich mit dem Stadionbesuch oder einem kostenpflichtigen Abonnement begnügen, denn Free-TV-Spiele mit Beteiligung der Zebras sind mindestens bis zum 26. Spieltag nicht geplant.

In der laufenden Saison war das überhaupt erst einmal der Fall. Nur der SC Verl sowie die U23-Teams aus Freiburg und Dortmund kommen mit null Übertragungen in der ligaweiten TV-Tabelle schlechter weg. An der Spitze des von dem Portal „liga3-online.de“ geführten Rankings stehen Dynamo Dresden und Waldhof Mannheim (7).

Insgesamt werden in dieser Spielzeit 68 Begegnungen in den Dritten Fernsehprogrammen gezeigt, bislang waren es 33. Das geht dank einer Sublizenz von Magenta Sport. Der kostenpflichtige Streaminganbieter hält die Rechte an allen Drittligapartien.

Die Free-TV-Spiele vom 21. bis 26. Spieltag

21. Spieltag

Dynamo Dresden - SV Sandhausne (MDR)

VfB Lübeck - Waldhof Mannheim (NDR)

23. Spieltag

1. FC Saarbrücken - FC Ingolstadt (SR)

Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld (WDR)

24. Spieltag

Erzgebirge Aue - 1860 München (MDR)

VfB Lübeck - SSV Ulm 1846 (NDR)

25. Spieltag

SSV Ulm 1846 - Waldhof Mannheim (SWR)

Jahn Regensburg - Rot-Weiss Essen (WDR)

26. Spieltag

VfB Lübeck - Preußen Münster (NDR / WDR)

Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden (MDR)

