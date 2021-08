RWE: Neuer Kapitän und Mannschaftsrat stehen fest

Essen Die Saison rückt näher und damit auch die personellen Entscheidungen: so auch bei Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen.

Dennis Grote wird Rot-Weiss Essen in der Saison 2021/2022 als Mannschaftskapitän auf das Spielfeld führen. Das teilte RWE am Dienstagmittag offiziell mit.

Der 34-jährige Mittelfeldspieler, der am 9. August 35 Jahre alt wird, war in der vergangenen Saison bereits Vize-Kapitän von Marco Kehl-Gomez (heute Türkgücü München), diese Rolle übernimmt nun Torhüter Daniel Davari. „Ich habe ja schon öfters betont, dass Dennis mein verlängerter Arm ist. Er geht nicht nur auf dem Feld durch Leistung voran, sondern nimmt auch außerhalb des Platzes eine absolute Vorbildfunktion ein“, erklärt RWE-Cheftrainer Christian Neidhart seine Entscheidung.

Kleiner Mannschaftsrat als in der vergangenen Saison

Neben Grote und Davari wird der Mannschaftsrat durch drei weitere Personen, nämlich Daniel Heber, Zlatko Janjic und Jakob Golz komplettiert. In der vergangenen Saison gehörten Marcel Platzek, Kevin Grund, Marco Kehl-Gomez, Dennis Grote, Felix Backszat und Daniel Davari noch zum sechsköpfigen Mannschaftsrat.

Grote wechselte 2019 vom Chemnitzer FC zu Rot-Weiss Essen. Auch in Chemnitz trug der in Kaiserslautern geborene und im Münsterland heimische Grote zwei Jahre die Kapitänsbinde. Der ehemalige Bundesligaspieler des VfL Bochum gehörte bei all seinen Karriere-Stationen zu den Führungsspielern.

Grothe überzeugte auch ohne Binde

In Essen absolvierte der U21-Europameister von 2009 wettbewerbsübergreifend 63 Pflichtspiele für Rot-Weiss und war an 22 Treffern (zehn Tore, zwölf Vorlagen) direkt beteiligt. In der vergangenen Serie gehörte er zweifelsohne zu den Besten im RWE-Team.

Dennis Grote wird Rot-Weiss Essen am 14. August 2021 (14 Uhr) beim Bonner SC erstmals als Kapitän aufs Feld in dieser Pflichtspiel-Saison führen.

