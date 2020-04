Die Ruder-EM soll 2020 auf dem Maltasee in Poznan (Posen) in Polen ausgetragen werden.

Coronavirus-Pandemie Ruder-EM in Poznan soll im Oktober stattfinden.

Düsseldorf. Die Europameisterschaft im Rudern soll vom 9. bis zum 11. Oktober im polnischen Poznan (Posen) stattfinden, teilte der Weltverband Fisa mit.

Zunächst waren die Wettkämpfe für Anfang Juni angesetzt. Damit ist die EM in diesem Jahr die einzige Regatta, die ausgetragen werden soll. Die WM in Slowenien ist auf 2021 verschoben worden. Auch bei den Junioren soll die EM in Belgrad (26./27. September) stattfinden.