Rot-Weiss Essen: Auch Spiel gegen Lippstadt fällt aus

Essen. Bei Rot-Weiss Essen gibt es die nächste coronabedingte Spielabsage. Der Regionalligist kann auch gegen den SV Lippstadt nicht auflaufen.

Aufgrund zahlreicher Corona-Fälle wird Rot-Weiss Essen auch am Wochenende nicht zum Einsatz kommen. Wie der Tabellenführer der Regionalliga West am Mittwochmittag mitteilte, wurde das für Samstag angesetzte Heimspiel gegen den SV Lippstadt vom Westdeutschen Fußballverband (WDFV) abgesetzt. Zuvor war bereits das Spiel bei Rot Weiss Ahlen am Mittwochabend abgesetzt worden.

Zuletzt hatte es reihenweise positive Fälle bei RWE gegeben. Mehr als zehn Spieler befinden sich derzeit in Quarantäne, teilten die Essener am Dienstag mit. Und da standen noch weitere Testergebnisse aus. Demnach sind die Rot-Weissen nicht in der Lage, am Samstag 16 einsatzfähige Spieler zu stellen.

Konkrete Informationen über Nachholtermine möchten die Essener zeitnah verkünden. Nach aktuellem Stand findet das nächste Meisterschaftsspiel von RWE am übernächsten Samstag statt. Dann steigt das Derby gegen Rot-Weiß Oberhausen. (fs)

