Remis zwischen Nepomnjaschtschi und Ding

Astana Die dritte Partie bei der Schach-WM zwischen dem Russen Jan Nepomnjaschtschi (32) und seinem chinesischen Kontrahenten Ding Liren (30) ist mit einem Remis zu Ende gegangen.

In der kasachischen Hauptstadt Astana konnte sich am Mittwoch keiner der beiden Großmeister einen Vorteil erspielen, sodass sie sich wie in der Auftaktpartie auf ein Unentschieden einigten, diesmal nach 30 Zügen. Nepomnjaschtschi war am Montag mit einem Sieg im zweiten Duell in Führung gegangen und führt beim Stand von 2:1 weiter mit einem Punkt Vorsprung. Das vierte Spiel findet am Donnerstag statt.

„Ich war mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Irgendwann habe ich versucht, auf Sieg zu spielen, aber ich konnte keinen Weg finden, mich durchzusetzen. Daher denke ich, dass ein Unentschieden ein anständiges Ergebnis für uns beide ist“, sagte Ding und ergänzte: „Meine Freunde halfen mir, mit meinen emotionalen Problemen fertig zu werden. Jetzt fühle ich mich auf der Bühne wohler.“

Gespielt werden 14 Partien mit langer Bedenkzeit. Bei einem Sieg gibt es einen Punkt, bei Unentschieden bekommt jeder Spieler einen halben Punkt. Wer zuerst 7,5 Punkte erreicht, gewinnt. Bei einem Gleichstand folgt die Entscheidung im Tie-Break, der für den 30. April angesetzt ist. Das Preisgeld beträgt zwei Millionen Euro. Dauerweltmeister Magnus Carlsen war wegen fehlender Motivation nicht angetreten.