Rassismus-Eklat um Hansa-Choreo: Kinder bei Randale verletzt

Rostock Fans von Hansa Rostock sorgen mit einer Choreo für einen Rassismus-Eklat. Nach dem Spiel gegen St. Pauli wurden Kinder verletzt.

Die Choreografie spannte sich über die gesamte Südkurve im Stadion von Hansa Rostock - was spektakulär aussah, entpuppte sich als Rassismus-Eklat. Die Choreo der Anhänger von Hansa Rostock vor dem Spiel gegen den FC St. Pauli zeigte den Rostocker Plattenbau mit dem sogenannten Sonnenblumen-Haus im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen. Eine klare Provokation.

Denn auf das Sonnenblumenhaus verübten Rassisten 1992 einen Brandanschlag. In diesem Haus lebten damals Vietnamesen und Roma. Hunderte Menschen wurden dabei verletzt. Diese Angriffe waren einer der größten rassistischen Skandale in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Nun kokettierten Anhänger von Hansa Rostock erneut mit diesem rassistischen Anschlag.

Schon in der Vergangenheit fielen Rostocker Fans negativ in Spielen gegen den FC St. Pauli auf, dessen Fans sich eindeutig gegen Rassismus, Antisemitismus und jegliche Form von Diskriminierung stellen. Am 21. August 2022 präsentierten sie eine große „Lichtenhagen“-Zaunfahne mit dem Sonnenblumen-Symbol. Dies war rund um den 30. Jahrestag der Anschläge. Allerdings existiert diese Zaunfahne bereits länger, es besteht eine Fangruppe aus dem Stadtteil.

Kinder nach Hochrisiko-Spiel Rostock gegen St. Pauli verletzt

Nach dem Spiel kam es zu weiteren unschönen Szenen: Zwei Kinder wurden durch Ausschreitungen leicht verletzt. Das teilte die Polizei am Samstag in einer Pressemitteilung mit. Die bislang unbekannten Täter hätten aus einer circa 100-köpfigen Personengruppe heraus neben Einsatzfahrzeugen auch einen privaten Pkw mit Steinen beworfen und beschädigt. „In dem Pkw wurden zwei Kinder im Alter von zwölf und zwei Jahren durch Glassplitter leicht verletzt“, hieß es in der Mitteilung. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs auf.

Das Nordduell war als Hochrisiko-Spiel eingestuft. Die Fan-Lager gelten als verfeindet. Beamte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und der Bundespolizei waren im Einsatz. Der FC St. Pauli hatte das Spiel mit 3:2 (3:1) für sich entschieden.

