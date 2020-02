St. Moritz/Winterberg. Mit Anschubkraft aus Winterberg holte sich Johannes Lochner in St. Moritz den Sieg und das WM-Ticket. Was das für Christopher Weber bedeutet.

Rang eins in St. Moritz: Weber schiebt Lochner zum WM-Ticket

Als Johannes Lochner und Christopher Weber über die Ziellinie rasten, zeigte sich, wie viel Druck auf ihren Schultern lastete. Beide ballten Fäuste, wirbelten mit den Armen umher und schrien ihre Freude heraus. Ihr Bob? Den bremste Weber einhändig ab. In diesem Moment hatten sie in St. Moritz eine außergewöhnliche Aufgabe gemeistert, ihr großes Ziel erreicht – und zudem eine Siegesserie gestoppt.

Lochner zweimal vor Friedrich

Denn nach vier Siegen in Serie im Zweierbob musste sich Teamkollege Francesco Friedrich auf der Natureisbahn in der Schweiz mit Platz zwei begnügen. So, wie übrigens auch beim Saisonstart in Lake Placid, als ihm ebenfalls Johannes Lochner den ersten Platz wegschnappte. In Nordamerika startete Lochner allerdings mit Florian Bauer – beim finalen Rennen um den Startplatz bei der Weltmeisterschaft in Altenberg (21. Februar bis 1. März) vertraute der Bayer auf die Anschubkraft von Christopher Weber.

Mit dem Athleten des BSC Winterberg musste Lochner mindestens Dritter werden, um den Nominierungskrimi mit Richard Oelsner für sich zu entscheiden. „Ich glaube, dass es die richtige Antwort auf die Vorgabe war“, sagte Lochner nach dem Rennen und dem Sieg in St. Moritz. Sein WM-Start im Viererbob stand bereits im Vorfeld fest, jetzt fährt er bei den Titelkämpfen auch im Zweier.

Mit 21 Hundertstelsekunden Vorsprung auf Francesco Friedrich/Alexander Schüller gewannen Lochner/Weber. Rang drei belegte das lettische Duo Oskars Kibermanis/Matiss Miknis (+0.28).

Den Grundstein zum Triumph in St. Moritz legten Lochner/Weber im ersten Lauf, den sie mit der zweitbesten Startzeit (5.07 Sekunden) begannen. 33 Hundertstelsekunden betrug ihr Vorsprung vor Lauf zwei auf Friedrich als ersten Verfolger. „Im ersten Lauf haben wir alles reingehauen, im zweiten wollten wir nichts wegwerfen“, sagte Christopher Weber. Mit einer Sicherheitsfahrt holten sie sich das WM-Ticket.

Wer der Titelkandidat ist

Ob es auch das Zweier-WM-Ticket für den 28-jährigen Anschieber des BSC Winterberg, der aus Dortmund stammt, ist? „Das steht noch nicht fest und entscheidet sich in den kommenden Tagen“, antwortete Weber. Etwas steht für ihn aber felsenfest – trotz der zwei Lochner-Siege gegen Friedrich in dieser Saison. „Francesco ist auf seiner Heimbahn in Altenberg klarer Favorit auf den WM-Titel“, sagt Weber, „wir gehören aber schon zum erweiterten Favoritenkreis.“

Das trifft auch auf den Viererbob-Wettbewerb zu. Am Sonntag belegte Lochner mit seiner Crew als bester deutscher Pilot in St. Moritz den dritten Platz mit 0.34 Sekunden Rückstand auf Sieger Justin Kripps und hinter Oskars Kibermanis (+0.13). „Das war ein Warnschuss für uns“, sagte Chef-Bundestrainer René Spies nach dem letzten Viererbob-Weltcup der Saison mit Blick auf die WM. Friedrich, der dennoch den Gesamtweltcup gewann, belegte nur Rang fünf, Nico Walther wurde Vierter.

Lochner verzichtet auf Sigulda

In Sigulda/Lettland steht vom 14. bis 16. Februar das Weltcup-Finale im Zweierbob an, dessen zweites Rennen parallel als Europameisterschaft gewertet wird. Das Team Lochner verzichtet jedoch auf einen Start dort, um sich in Altenberg auf die WM vorzubereiten.