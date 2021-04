Hockey Pro-League-Siege für deutsche Hockey-Teams in Argentinien

Buenos Aires. Die deutschen Hockey-Herren haben in der FIH Pro League auch ihr zweites Gastspiel in Argentinien gewonnen.

Das Team von Bundestrainer Kais al Saadi erkämpfte am Sonntagabend in Buenos Aires beim Turnier der weltbesten Mannschaften ein deutliches 3:0 (1:0) gegen die Hausherren. Am Vorabend hatte die DHB-Auswahl ihr erstes Duell mit den Südamerikanern 3:2 für sich entschieden.

Der Kölner Christopher Rühr (25. Minute), Martin Zwicker (35.) aus Berlin und der Hamburger Constantin Staib (46.) trafen für die erneut stark auftrumpfenden Deutschen. In der von diversen coronabedingten Spielverlegungen beeinflussten Tabelle rückten sie auf Rang zwei vor.

Auch die DHB-Damen waren erfolgreich. Nach dem knappen 2:3 im Penaltyschießen am Samstag revanchierten sich die Deutschen mit einem 3:1 (2:0-Erfolg im zweiten Vergleich mit Argentinien. Charlotte Stapenhorst (3.) und Pia Maertens (31.) aus Hamburg sowie die Rüsselsheimerin Pauline Heintz (24.) trafen zum verdienten Dreier für die deutschen Damen.

