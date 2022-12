Pressestimmen: "Deutschland zu Hause, von Spanien verraten"

Essen. Deutschland scheitert bei der WM in Katar in der Vorrunde. Eine Blamage wie schon 2018 Russland. So reagiert die internationale Presse.

Es ist wieder passiert. Nach 2018 in Russland scheitert Deutschland auch vier Jahre später in Katar bereits nach der Vorrunde einer Fußball-Weltmeisterschaft. Das 4:2 gegen Costa Rica im letzten Gruppenspiel reichte nicht, da Japan überraschend die Spanier schlagen konnte. Deshalb geht es am Freitag schon zurück in die Heimat für die DFB-Profis. Eine Blamage für den viermaligen Weltmeister.

Das Aus am Donnerstagabend schockt Fußball-Deutschland. Ein gefundenes Fressen für die internationale Presse, die das DFB-Team mit Hohn und Spott übergießt. Einen Auszug der Reaktionen aus der internationalen Medienlandschaft gibt es hier.

ENGLAND

Sun: „See Ger Later - Herzschmerz für die Deutschen, als sie nach einem umstrittenen Sieg Japans WIEDER in der Gruppenphase ausgeschieden sind.“

Daily Mail: „Sie glauben, es ist vorbei ... aber ist es NICHT! Die deutschen Herzen brechen, als sie aus der WM fliegen, nachdem Japans Tor gegen Spanien gegeben wurde - der Ball blieb minimal im Spiel.“

Guardian: „Deutschland ist trotz wildem 4:2-Sieg gegen Costa Rica aus der WM ausgeschieden.“

The Athletic: „Ein souveräner Sieg ist kein Trost für einen weiteren dunklen Tag in der Geschichte des deutschen Fußballs.“

Joshua Kimmich war nach dem Aus der deutschen Mannschaft maßlos enttäuscht. Foto: firo

Lesen Sie auch: Deutschland scheitert bei der WM 2022: Alle News im Liveblog

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Deutschland zu Hause, von Spanien verraten. Doch die Deutschen sind selbst schuld, denn der K.o. gegen Japan beim WM-Debüt kostete sie langfristig das Aus. Flicks Nationalmannschaft besiegte Costa Rica in einem ziemlich verrückten Match mit 4:2, aber es war ein sehr bitterer Erfolg.“

FRANKREICH

L'Equipe: „Deutschland erlebt einen weiteren Albtraumabend bei der Weltmeisterschaft. Nach dem Anpfiff war es nicht mehr Herr seines Schicksals.“

Le Monde: „Ein Erdbeben erschüttert den Planeten Fußball. Wie schon 2018 scheitert Deutschland in der WM-Vorrunde.“

Le Figaro: „Japan setzt Deutschland in den Flieger nach Hause. Der Schlusspfiff zerreißt die letzte Hoffnung.“

SPANIEN

As: „Danke, Senor Havertz. Die Tore des deutschen Stürmers brachten uns ins Achtelfinale.“

Marca: „Gracias, Alemania! Danke, Havertz!“

WM-Aus für Deutschland: Alle News zum DFB-Debakel

SCHWEIZ

Blick: „Zum zweiten Mal in Folge - Deutschland scheitert sensationell in der Gruppenphase.“

ÖSTERREICH

Standard: „Deutschland hat seine Pflicht getan, Deutschland kann gehen. Das DFB-Team schlug Costa Rica in einer unterhaltsamen Partie 4:2, wurde aber zum Opfer des japanischen 2:1-Sieges gegen Spanien und beendet die Gruppenphase als Dritter.“

Kurier: „Wer bei diesem Finale in Gruppe E keinen erhöhten Pulsschlag hatte, den kann wirklich nichts aus der Ruhe bringen. Deutschland schlug in einem dramatischen Spiel Costa Rica 4:2 und muss dennoch die Heimreise antreten.“

Kronen Zeitung: „4:2-Sieg zu wenig! Deutschland tritt Heimreise an.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport