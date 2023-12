Premier League: Liverpool setzt sich an die Spitze

Burnley Der FC Liverpool hat am traditionsreichen Boxing Day gewonnen und die Tabellenführung in der englischen Premier League übernommen.

Spitzenreiter am Boxing Day: Der FC Liverpool hat am traditionsreichen Spieltag am zweiten Weihnachtstag die Tabellenführung in der englischen Premier League übernommen. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp gewann beim Tabellenvorletzten FC Burnley 2:0 (1:0) und schob sich mit 42 Punkten am FC Arsenal (40) vorbei. Die Gunners treffen erst am Donnerstag auf West Ham United.

Liverpool wurde seiner Favoritenrolle früh gerecht und ging durch Darwin Nunez in Führung (6.). Die Gäste blieben danach spielbestimmend, ließen bis zur Pause aber weitere gute Gelegenheiten ungenutzt.

Die Reds waren auch nach dem Wechsel das bessere Team. Den Treffer von Harvey Elliott (55.) kassierte der VAR aufgrund einer Abseitsposition von Mohamed Salah ein. Diogo Jota (90.) sorgte für die Entscheidung.

Boxing Day endet für Leno mit Niederlage

Weniger erfolgreich verlief der Boxing Day für Bernd Leno. Der Nationaltorhüter, der sich eine Rangelei mit einem Balljungen leistete, verlor mit dem FC Fulham 0:3 (0:1) in Bournemouth. Justin Kluivert (44.), Dominic Solanke (62., Foulelfmeter) und Luis Sinisterra (90.+3) trafen für die Gastgeber. Beim ersten Gegentor sah Leno nicht gut aus.

Bernd Leno erwischte keinen guten Tag am Boxing Day. Foto: GLYN KIRK / AFP

Stürmer Chris Wood von Nottingham Forest hatte den speziellen Spieltag mit einem furiosen Dreierpack eingeläutet. Dank der Tore des Neuseeländers (45.+1, 53. und 60.) feierte der Abstiegskandidat beim 3:1 (1:1) bei Newcastle United den ersten Sieg unter dem neuen Teammanager Nuno Espirito Santo. Gleichzeitig war es der erste Erfolg nach sieben Liga-Partien ohne Sieg.

Newcastle verliert gegen Nottingham

Wood drehte das Spiel, nachdem der frühere Dortmunder Alexander Isak (23., Foulelfmeter) die Gastgeber in Führung gebracht hatte. Espirito Santo, einst Coach der Wolverhampton Wanderers und von Tottenham Hotspur, hatte Nottingham in der Vorwoche übernommen, nachdem sein Vorgänger Steve Cooper entlassen worden war. Bei seinen Debüt am vergangenen Samstag hatte der Portugiese eine 2:3-Niederlage gegen Bournemouth kassiert.

Newcastle steht derweil bei vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Liga-Spielen und droht die Champions-League-Ränge aus den Augen zu verlieren.

Im Tabellenkeller feierte Luton Town einen 3:2 (1:0)-Erfolg bei Schlusslicht Sheffield United. Nach dem zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand bescherten zwei Eigentore von Jack Robinson (77.) und Anis Slimane (81.) den Gästen den Sieg.

