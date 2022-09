Podcast: Warum der MSV Duisburg wieder in der Krise steckt

Duisburg. Der MSV Duisburg ist nach drei Liga-Pleiten in Folge wieder in einer Krise. Darüber sprechen wir in der neuen Folge des Podcasts fußball inside.

Was ist nur mit dem MSV Duisburg los? Nach einem sehr verheißungsvollen Start in die neue Drittliga-Saison sind die Zebras wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Die bittere 0:1-Niederlage am vergangenen Sonntag beim Abstiegskandidaten SC Verl war die dritte Liga-Pleite in Folge. Von einem Aufschwung kann nicht mehr die Rede sein, vielmehr steckt der MSV wieder einmal in der Krise.

MSV Duisburg: Fans stehen noch hinter der Mannschaft

Nach der dritten Niederlage in Folge beim 0:1 gegen den SC Verl am vergangenen Sonntag „feierten“ die Duisburger Anhänger ihr Team noch, wiesen aber mit entsprechenden Sprechchören auf die Bedeutung des Pokalspiels in der Nachbarstadt hin. Bei einer weiteren Enttäuschung könnte die Unterstützung von den Rängen weiter bröckeln.

Haben Sie schon in unseren WAZ-Podcast reingehört? In fußball inside gibt es jede Woche die neusten Infos zu unseren großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Hören Sie jetzt die aktuelle Folge

Doch warum läuft es aktuell wieder nicht beim MSV Duisburg? Darüber diskutieren wir in unserer aktuellen Folge des Podcasts "fußball inside". Moderator Timo Düngen sowie MSV-Duisburg-Reporter Dirk Retzlaff sprechen über die gegenwärtige Situation bei den Meiderichern - ab Minute 20. Die Einschätzung unseres MSV-Experten: "Die Situation ist kritisch, aber nicht dramatisch. Es läuft trotz der jüngsten Misserfolge besser als im letzten Jahr. Es gibt aktuell Verletzungsprobleme, zudem funktioniert die Offensive nicht", analysiert Retzlaff. Was er sonst noch zu sagen hat, können sie in unserem Podcast oder in unserem Video nachhören.

Abonnieren Sie unseren Podcast kostenlos

Sie können den Podcast „fußball inside“ direkt hier im Player im Artikel hören oder kostenlos in ihrer Streaming-App auf dem Smartphone folgen, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Einfach „fußball inside“ in die Suchmaske eingeben und kostenlos folgen.

Haben Sie Fragen, Themenwünsche und Anregungen zum Podcast? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an hallo@fussball-inside.com oder schicken uns eine Sprachnachricht per Whatsapp: 01523 1040572

„fußball inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport, WAZ und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Unsere Experten diskutieren Woche für Woche über die Lage bei den großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Informativ, unterhaltsam - und immer aktuell. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport