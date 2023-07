Pleitenserie der Darts-Champions - Nur Sherrock übrig

Blackpool Beim World Matchplay der Darts-Profis verliert Favorit um Favorit. Schon vor dem Viertelfinale steht fest, dass es einen neuen männlichen Sieger geben wird - bei den Frauen gilt das nicht.

Das Favoriten-Scheitern beim World Matchplay der Darts-Profis nimmt kein Ende.

Nach dem Aus der beiden Ex-Champions Peter Wright (Schottland) und Dimitri van den Bergh (Belgien) in der Nacht zum Donnerstag steht bereits vor dem Viertelfinale fest, dass es beim zweitwichtigsten Turnier nach der WM einen neuen Sieger geben wird. Vor Wright (8:11 gegen Ryan Searle) und van den Bergh (6:11 gegen Jonny Clayton) hatten sich bereits der Niederländer Michael van Gerwen, die Engländer Rob Cross und James Wade sowie Schottlands Gary Anderson aus Blackpool verabschiedet.

In den prunkvollen Winter Gardens gilt nach dem Aus der Stars nun Team-Weltmeister Clayton aus Wales als einer der ganz heißen Titelanwärter. „Es fühlt sich richtig gut an, einen Spieler von Dimitris Kaliber zu besiegen. Ich würde es lieben, das World Matchplay zu gewinnen. Diese Trophäe sieht so verdammt gut aus“, sagte Clayton. Sein Landsmann Gerwyn Price ist ebenfalls vorzeitig gescheitert.

Während die männlichen Stars um den entthronten Champion van Gerwen überraschend raus sind, ist bei den Frauen eine Titelverteidigung möglich: Fallon Sherrock gewann 2022 die erste Frauen-Auflage des Turniers. Das komplette Turnier der Frauen mit acht Starterinnen wird an diesem Sonntag ausgespielt. Bei den Männern steht an jenem Abend das Finale an.