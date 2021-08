Olympia: Auch Ringer Denis Kudla gewinnt Bronzemedaille

Tokio. Ringer Denis Kudla hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die Bronzemedaille gewonnen. Das gelang auch Weltmeister Frank Stäbler.

Nach dem dreimaligen Ringer-Weltmeister Frank Stäbler hat auch dessen Teamkollege Denis Kudla bei den Olympischen Spielen in Tokio die Bronzemedaille gewonnen. Der 26-Jährige aus Schifferstadt besiegte in einem der kleinen Finals der Gewichtsklasse bis 87 Kilogramm am Mittwoch den Ägypter Mohamed Metwally.

Kudla hatte schon bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro Bronze geholt. Nach Gold durch Aline Rotter-Focken (bis 76 kg) waren es bereits die Medaillen zwei und drei für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) beim diesjährigen Event in Japan. (dpa)

