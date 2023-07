Nächster DFB-Gegner Kolumbien schlägt Südkorea 2:0

Sydney. Nach dem 6:0 gegen Marokko müssen die DFB-Frauen bei der WM gegen Kolumbien antreten. Auch die Südamerikanerinnen starten erfolgreich.

Der nächste deutsche Gegner Kolumbien hat sein erstes Gruppenspiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland souverän gewonnen. Der Südamerika-Vizemeister siegte am Dienstag in Sydney 2:0 (2:0) gegen Südkorea. Catalina Usme mit einem Handelfmeter in der 30. Minute und Linda Caicedo in der 39. Minute erzielten die Tore zum verdienten Erfolg.

Caicedo profitierte bei ihrem Treffer von einem Fehler von Torhüterin Yoon Younggeul, die den haltbaren Schuss über die Fäuste ins Netz rutschen ließ. Nach der Pause wäre ein noch höherer Erfolg möglich gewesen. Südkorea hatte kurz vor der Halbzeit durch Lee Geummin seine beste Chance, Torhüterin Catalina Pérez parierte den Kopfball aber. Insgesamt waren die vor allem am Anfang auch offensiv aktiven Asiatinnen vor 24 323 Zuschauern aber zu harmlos.

Deutschland trifft am Sonntagvormittag auf Kolumbien

Das deutsche Team, das zum Auftakt der Gruppe H in Melbourne Marokko mit 6:0 besiegt hatte, trifft am kommenden Sonntag (11.30 Uhr MESZ/ARD) ebenfalls in Sydney auf Kolumbien. Die Aufgabe gegen das körperlich robuste und auch spielstarke Team dürfte dann deutlich schwerer werden als am Montag gegen Marokko.

Südkorea ist am 3. August in Brisbane letzter deutscher Vorrundengegner. Die Asiatinnen werden vom früheren Frankfurter Bundesliga-Coach Colin Bell trainiert. (dpa)

