Nach irrem Video: Lewandowski schenkt Saudi-Fan sein Trikot

Essen. Das Video eines saudischen Fans, der Polen wegen Lewandowski anfeuerte, ging viral. Nun revanchiert sich der Stürmer mit einer netten Geste.

Das gibt es sehr selten im Fußball: Da schießt der gegnerische Stürmer, in diesem Fall Robert Lewandowski für Polen, das 2:0 gegen Saudi-Arabien und was macht ein Fan der Saudis?

Er zieht sich auf der Tribüne das Trikot von Saudi-Arabien aus und steht plötzlich mit einem Lewandowski-Shirt da. Der Saudi feierte Weltfußballer Lewandowski und das 2:0 für Polen so ab, als ob gerade seine Nationalmannschaft ein Tor geschossen hätte. Das Video geht viral.

Robert Lewandowski lädt Fan ins Mannschaftshotel ein

Und siehe da: Der Fan von Saudi-Arabien wird belohnt. Einen Tag nach dem 2:0-Sieg der Polen wird der Lewandowski-Anhänger ins Mannschaftshotel der polnischen Nationalmannschaft eingeladen und begegnet seinem großen Idol.

Der 34-jährige Nationalmannschaftskapitän der Polen überreicht dem überglücklichen Saudi ein originales Trikot samt Widmung und einem gemeinsam Foto.

Oczywiście admin był na posterunku i nagrał dla Was całe zdarzenie. 😍 pic.twitter.com/cAavCbqadF — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 27, 2022

Robert Lewandowski reagiert auf sein erstes WM-Tor emotional

Für Lewandowski war das erste WM-Tor eine Erfüllung eines großen Traums. Der Barcelona-Stürmer vergoss nach seinem ersten WM-Treffer sogar Tränen: "Heute wurde alles, was ich in mir trug, die Träume, die Bedeutung dieses Ereignisses, all diese Träume aus meiner Kindheit, wahr. Es war so bedeutsam."

Schon bei der Nationalhymne vor dem Spiel hatte der Superstar Tränen in den Augen. Darauf angesprochen, sagte Lewandowski: "Je älter ich werde, desto emotionaler werde ich. Ich wollte immer ein Tor bei der Weltmeisterschaft schießen, und dieser Traum ist wahr geworden."

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport