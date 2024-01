Essen Der MSV Duisburg steckt in der Frauen-Bundesliga tief im Abstiegskampf. Bochum, Schalke und Dortmund stehen vor dem Aufstieg. Ein Überblick.

Zwei Wochen nach den Männern beenden auch die Frauen die Winterpause der Bundesliga mit dem letzten Spieltag der Hinrunde. Los geht‘s am Freitag, 26. Januar, mit der Begegnung zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen (18.30 Uhr/DAZN). Während der MSV Duisburg hart um den Klassenerhalt kämpfen muss, will die SGS Essen an die guten Leistungen aus dem vergangenen Jahr anknüpfen. Auch bei den Frauen des VfL Bochum, Schalke 04 und Borussia Dortmund läuft es aktuell gut. Ein Blick auf die Frauenfußball-Klubs des Ruhrgebiets.

SGS Essen

Die letzte Saison hat die Sportgemeinschaft Essen-Schönebeck auf dem siebten Tabellenplatz beendet. „Diesen Platz wollen wir bestätigen“, sagte SGS-Geschäftsführer Florian Zeutschler noch vor der Saison. Dafür sind die Essenerinnen auf einem guten Weg. Mit 17 Punkten aus zehn Spielen stehen sie aktuell auf Platz fünf – und die Abstände nach oben sind klein. Lediglich das etwas bessere Torverhältnis hält die punktgleiche TSG Hoffenheim noch auf Platz vier. Und auch Tabellendritter Eintracht Frankfurt scheint zum Greifen nah – mit derzeit drei Punkten Vorsprung auf die Essenerinnen.

SGS-Stürmerin Ramona Maier (Mitte) erzielte in der aktuellen Saison bisher vier Tore. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Trotz einer guten Vorbereitung in der Winterpause sieht SGS-Trainer Markus Högner aber auch noch Luft nach oben. „Wir haben zwar gewonnen, aber insgesamt haben wir nicht so gut gespielt“, erklärte er nach dem Testspiel gegen den niederländischen Verein PEC Zwolle (3:2).

Bis die Bundesliga weitergeht, müsse man noch an der Souveränität und der Konsequenz arbeiten. Das nächste Bundesliga-Spiel wird schließlich gleich besonders schwer. Die Hinrunde beendet Essen am 29. Januar mit einem Heimspiel gegen Deutschlands Spitzenteam VfL Wolfsburg (19.30 Uhr/DAZN).

MSV Duisburg

Weniger erfolgreich läuft die Saison bisher für den MSV Duisburg. Zeigte sich Trainer Thomas Gerstner im September noch zufrieden mit der Vorbereitung, startete sein Team gleich mit einer 0:9-Niederlage gegen Hoffenheim in die Bundesliga-Saison. Lediglich zwei Punkte konnten sich die Duisburgerinnen seitdem erspielen: gegen den SC Freiburg und RB Leipzig. Die Zebras stehen aktuell auf dem letzten Platz. Im DFB-Pokal ist Duisburg allerdings noch ungeschlagen. Im Achtelfinale gewann der MSV gegen Mainz mit 2:0.

Personell hat sich im Winter viel getan. Nach vier Abgängen, unter anderem von Julia Kappenberger wurde Mitte Januar Lisa Josten vom SV Werder Bremen verpflichtet, um die Offensive zu stärken. Hinzu kamen die US-Amerikanerin Taryn Ries und die Isländerin Ingibjörg Sigurðardóttir, die im Testspiel gegen den SC Telstar (3:1) ihr Debüt gaben. „Unsere Neugänge werden uns stärken, müssen sich aber auch erstmal richtig einspielen. Das braucht alles noch viel Zeit und Arbeit“, erklärt MSV-Coach Gerstner im Gespräch mit dieser Redaktion.

Im letzten Spiel der Hinrunde will Duisburg den ersten Saisonsieg einfahren, hier kommt der Tabellennachbar Nürnberg zu Besuch (28. Januar, 18.30 Uhr/DAZN). „Da müssen wir gewinnen. Wir haben vielleicht mehr Druck, weil wir kein Aufsteiger sind, aber wir können damit umgehen“, meint Gerstner. Nürnberg, zuletzt mit einem Unentschieden gegen Bayern, könnten die Duisburgerinnen mit einem Sieg wieder einholen. Im Kampf um den Klassenerhalt bleibt es also spannend.

VfL Bochum

Voller Vorfreude blickt der VfL Bochum dem Ende der Winterpause entgegen. Die dauert in der Regionalliga West allerdings deutlich länger als in der zwei Klassen höheren Bundesliga. Ehe es am 3. März gegen den FSV Gütersloh II weitergeht, warten deshalb erstmal zahlreiche Freundschaftsspiele auf die Bochumerinnen. „Bei diesem Wetter können wir sowieso nicht wie gewohnt trainieren. Am Mittwoch mussten wir auf den Kraftraum ausweichen, weil der Platz gesperrt war“, sagt Trainerin Kyra Malinowski.

Der VfL Bochum steht aktuell mit 37 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz der Regionalliga West. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

In der Liga lief es für den VfL bisher nahezu perfekt: Die Bochumerinnen haben die Hinrunde ohne eine einzige Niederlage abgeschlossen. Auch ein Unentschieden gab es nur ein Mal. Von den letzten 13 Saisonspielen gewann der VfL zwölf und hat sich dadurch bereits eine stabile Tabellenführung erarbeitet. Trotzdem sieht Malinowski noch viel Arbeit vor den Bochumerinnen. „Wir müssen weiter kämpfen, unsere Punkte ausbauen und unsere Neuzugänge ins Spiel integrieren, um die Tabellenführung zu halten. Wenn die Saison vorbei ist, fragt keiner mehr nach dem Herbstmeister.“

FC Schalke 04

Auch der FC Schalke 04 hat eine starke Hinrunde gespielt. In der Landesliga Staffel 3 stehen Schalkes Frauen mit 35 Punkten nach 13 Spielen auf dem ersten Tabellenplatz – mit sieben Punkten Abstand auf den Zweitplatzierten aus Emsdetten. Lediglich zweimal musste sich Schalkes Team „Blau“, das erst 2020 nach langer Pause den Spielbetrieb wieder aufnahm, die Punkte teilen. Besiegt wurde der S04 in der laufenden Saison noch nicht.

Sollten sie ab Februar an diese Leistungen anknüpfen, könnten sich die Fußballerinnen aus Gelsenkirchen schon bald über den nächsten Aufstieg freuen. Das nächste Ligaspiel der Schalkerinnen steigt am Sonntag, 25. Februar, beim SV Blau-Weiß Aasee um 15 Uhr.

Borussia Dortmund

Ebenfalls auf Aufstiegskurs sind die Frauen von Borussia Dortmund. Die Mannschaft, die erst vor dreieinhalb Jahren gegründet wurde, spielt bislang eine gute Saison in der Landesliga Staffel 2. Mit 37 Zählern ist der BVB klarer Tabellenführer und hat die Hinrunde ungeschlagen überstanden.

Beeindrucken können Dortmunds Frauen besonders mit ihrem Torverhältnis. Mehr als fünf Tore schießen sie durchschnittlich pro Spiel. Insgesamt landete der Ball in 13 Spielen schon 69 Mal im Netz der Gegner. Und auch die Defensive weiß zu überzeugen. Die meisten Spiele beendete Dortmund zuletzt ohne Gegentor. Lediglich drei Treffer kassierte BVB-Torhüterin Sandra Schröer in der laufenden Saison. Das Ziel des Vereins ist es, bis 2027 die Frauen-Bundesliga zu erreichen. Dafür ist der BVB auf einem guten Weg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport