MSV Duisburg gegen TSV 1860 München: Wie Sie das Spiel live im TV sehen: Alle Infos zur Übertragung

Duisburg. Der MSV Duisburg spielt am Samstag um 14 Uhr gegen den TSV 1860 München. Wir erklären, wie Sie das Spiel der 3. Liga live im TV sehen können.

Für den MSV Duisburg war das 3:2 beim VfB Oldenburg am vergangenen Sonntag ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 3. Liga - an diesem Samstag haben die Zebras die nächste Gelegenheit, sich vom Tabellenkeller zu entfernen. Der TSV 1860 München kommt in die Schauinsland-Reisen-Arena (Samstag, 11. März 2023, 14 Uhr). MSV-Trainer Torsten Ziegner muss allerdings auf Topscorer Moritz Stoppelkamp verzichten.

Beim TSV 1860 München steht der neue Trainer Maurizio Jacobacci vor seinem Auswärtsdebüt. Der 60 Jahre alte Schweizer hatte die Münchner erst jüngst übernommen und zum Einstieg in die 3. Liga ein 0:1 gegen Viktoria Köln erlebt. In der Hinrunde hatten die Löwen noch gegen den MSV Duisburg mit 4:1 gewonnen. "Es ist eine erfahrene Truppe, die eine sehr gute Qualität hat", schätzte Jacobacci den Gegner ein. "Wir fahren mit Respekt dahin, aber nicht mit Angst."

MSV Duisburg - TSV 1860 München: Die Rahmendaten zum Spiel

MSV Duisburg - TSV 1860 München

Datum: Samstag, 11.03.2023

Anstoß: 14 Uhr

Ort: Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen MSV Duisburg und TSV 1860 München heute live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

MSV Duisburg gegen TSV 1860 München live im TV Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Die Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem TSV 1860 München wird am Samstag bei Magentasport übertragen - der Anbieter zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. Magentasport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 9,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 9,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 16,95 Euro im Monatsabo.

Den Link zur Übertragung des MSV-Spiels finden Sie hier.

Übertragen wird von der Partie MSV Duisburg gegen TSV 1860 München ab 12.45 Uhr. Moderator von Magentasport ist Stefan Fuckert, Kommentator Christian Straßburger, als Experte ist Daniel Flottmann in Duisburg.

MSV Duisburg gegen TSV 1860 München - Liveticker auf unserer Website

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zum Spiel MSV Dusiburg gegen TSV 1860 München zurückgreifen, den Sie am Samstag hier finden.

