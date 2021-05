Zendeli und Beckmann: Duo aus NRW steuert die Formel 1 an

Mit Vollgas: Lirim Zendeli will in die Formel 1.

Essen/Monte Carlo. Lirim Zendeli aus Bochum und David Beckmann aus Hagen wollen in die Formel 1. Am Wochenende können sie sich auf dem anspruchsvollen Kurs von Monaco empfehlen.

Versteht man eine Saison in der Formel 2 als Ausbildungsjahr, wartet auf Lirim Zendeli und David Beckmann nun eine knifflige Zwischenprüfung: Monaco. Elf Rechts-, acht Linkskurven, viele Herausforderungen in den engen Gassen des Fürstentums. An diesem Wochenende (erstes von drei Rennen am Freitag, 11.45 Uhr/Sky) gastiert die Nachwuchsrennserie, die das Sprungbrett für viele spätere Weltmeister ist, in Monte Carlo. Die Bosse der Formel-1-Teams schauen genau auf die aufstrebenden Piloten: Wer hier besteht, hat die Fähigkeiten für mehr.