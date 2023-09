Sturz von Titelverteidiger Bagnaia macht WM spannend

Mario Bezzecchi (r) hat das MotoGP-Rennen in Indien gewonnen.

Greater Noida Titelverteidiger Francesco Bagnaia (Ducati) hat bei der MotoGP-Premiere in Indien einen Teil seines Vorsprungs in der WM-Wertung eingebüßt.

Der 26-jährige Italiener schied im Grand Prix durch einen Sturz aus. Jorge Martin (Ducati), sein spanischer WM-Herausforderer, beendete das Rennen als Zweiter und liegt nach dem 13. von 20 Events nur noch 13 Punkte zurück. Der Italiener Marco Bezzecchi (Ducati) gewann das Rennen auf dem Buddh International Circuit mit großem Vorsprung. Der Franzose Fabio Quartararo (Yamaha) komplettierte das Podium.

Die deutschen Motorradpiloten erlebten in Indien kein gutes Wochenende. Bereits am Samstag musste Moto2-Pilot Lukas Tulovic einen großen Rückschlag verdauen. Im dritten Training stürzte der 23-jährige Eberbacher und brach sich dabei das linke Schlüsselbein. Tulovic wurde bereits im Apollo Hospital Jasol in Neu-Delhi operiert. Dem Deutschen wurde eine Platte eingesetzt, die den Bruch stabilisiert. Unklar ist, wann Tulovic wieder auf sein Motorrad steigen kann.

Stefan Bradl, der für Honda als Ersatzpilot in der MotoGP einsprang, beendete den Grand Prix auf der 15. Position. Der Zahlinger kassierte einen WM-Punkt. Am kommenden Wochenende wird die Motorrad-WM-Saison in Motegi (Japan) fortgesetzt.